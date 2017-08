Es gibt sie, die faustdicken Überraschungen am Filmfestival Locarno. Filme, die uns mit völlig unerwarteten Wendungen aus den Sitzen hauen. Filme wie «The Song of Scorpions», der diesen Mittwoch auf der Piazza Grande lief. Das Filmplakat, stellte sich heraus, ist eine gigantische Mogelpackung. Es hängt in Locarno überall, denn Michel Merkt, der Schweizer Produzent von «The Song of Scorpions», ist einer der Ehrenpreisträger des diesjährigen Festivals. Wer nun dieses Plakat betrachtete, kam nicht umhin, eine epische Schnulze zu erwarten. Pastellfarben, ein Sonnenuntergang, eine weite Wüste, sowie ein Mann (Bollywoodstar Irrfan Khan) und eine Frau (die Iranerin Golshifteh Farahani), die sich sehnsuchtsvoll anblicken. Hach!

Auch der Film beginnt in diesem Stil: Sie heilt mit ihrem Gesang Dorfbewohner, die von einem giftigen Skorpion gestochen wurden, er verfällt ihrer süsslichen Stimme. Nooran und Aadam. Sie necken sich, sie kommen sich näher. Bollywoodkitsch von A bis Z. Doch dann, nach einer halben Stunde, ein Paukenschlag: Nooran wird von einem Fremden eines Nachts heimtückisch auf die Strasse gelockt – und vergewaltigt. Alles ist schlagartig anders. Ihr Leben, der Film, unsere Einstellung zu ihm. «The Song of Scorpions» verwandelt sich in eine Abrechnung mit der in Indien weitverbreiteten Gewalt gegen Frauen.

Angst vor weiblicher Sexualität

«Solche Geschichten zu erzählen, ist wichtig», sagt Hauptdarsteller Irrfan Khan im Gespräch mit der «Nordwestschweiz». Der 50-jährige Inder ist einer der grössten Bollywoodstars und spielte auch schon tragende Rollen in grossen Hollywoodfilmen wie «Slumdog Millionaire», «Life Of Pi» und «Jurassic World». Über sein Heimatland sagt er: «Die indische Gesellschaft ist eine von Männern dominierte. Männer, die sich vor starken Frauen fürchten, vor deren Körpern, die neues Leben in die Welt setzen, und vor der weiblichen Sexualität, die sie so stark wie möglich unter ihre Kontrolle reissen wollen.»

Diese Kontrolle, diese Unterdrückung der Sexualität sei laut Khan auch der Grund, warum durchschnittlich alle drei Minuten irgendwo in Indien eine Frau zum Opfer von Gewalt wird, wie das National Crime Records Bureau in Neu-Delhi 2012 festhielt. «Sexualität ist ein Geschenk der Natur. Stellt man sie unter moralische Zwänge, dann beraubt man Menschen einer grundsätzlichen Freiheit, dann macht man sie zum Objekt. Das Kräfteverhältnis zwischen Mann und Frau kippt so in ein gefährliches Ungleichgewicht.»

In «The Song of Scorpions» sieht das dann so aus: Nooran ist nach der Vergewaltigung nicht nur innerlich zerstört, sondern wird auch von aussen betrachtet zur beschädigten Ware. Läuft sie durch ein Dorf, dann nur komplett verhüllt. Niemand will mehr etwas zu tun haben mit ihr. Niemand ausser Aadam, der sie heiratet und in sein Dorf bringt – aber seine wahren Absichten vor ihr verbirgt.

In poetischen Sinnbildern erzählt

Klar, wer bereits mit der Arbeit von Regisseur und Drehbuchautor Anup Singh, der seit elf Jahren in der Schweiz lebt, vertraut war, hätte das Filmplakat zu «The Song of Scorpions» sogleich als irreführend durchschaut. Denn bereits in seinem gefeierten letzten Film, «Qissa» (2013), ebenfalls mit Irrfan Khan in der Hauptrolle, hatte sich Singh das strukturell bedingte Leid von indischen Frauen vorgeknöpft.

Singh ist ein Filmemacher, der seine erschütternden Geschichten in raffinierte, poetische Sinnbilder verpackt. Skorpione, Gift und der heilende Gesang erhalten in «The Song of Scorpions» eine verschärfte Bedeutung. So vermag Nooran nach dem Verbrechen nicht mehr zu singen und beschreibt sich selbst als vergiftet. Und als sie Monate später den wahren Hintergründen auf die Spur kommt, sinnt sie nur noch auf eines: Rache. Sie wird selbst zum Skorpion.

Ausbruch aus der Gewaltspirale

«Wenn die Seele eines Menschen vergiftet ist, ist es eine natürliche Reaktion, auch andere damit vergiften zu wollen», reflektiert Irrfan Khan. Er hält inne, und schaut uns mit diesem hochintensiven Blick an, den wir auch aus seinen Filmen kennen. Dann fährt er fort: «Aber wir müssen besser sein als das. Wir haben die Wahl: Gebe ich das Gift weiter, oder verwandle ich es in ein Lied, das mich heilen kann?» Dieser Entscheid sei der Schlüssel, um aus der Gewaltspirale auszubrechen.

Hauptdarstellerin Golshifteh Farahani, die man aus dem Jim-Jarmush-Film «Paterson» und aus «About Elly» von Asghar Farhadi kennt, ist hier so stark, dass sie sogar Irrfan Khan die Schau stiehlt. Ihr leidensfähiges Gesicht zieht die Zuschauer in einen Bann. «Ihre Rolle erforderte grossen Mut», findet Khan. Die Filmdialoge der 34-jährigen Iranerin sind alle auf Hindi, eine Sprache, die sie bis sechs Monate vor Drehbeginn noch gar nicht konnte. Doch als ihr Regisseur Anup Singh die Rolle erklärte, habe sie sofort zugesagt. Die Botschaft des Films sei wichtig, sagte Farahani in Locarno, und sie wolle helfen, diese Botschaft zu verbreiten.

Recht hat sie. «The Song of Scorpions» ist ein Film von radikaler Wichtigkeit, ein feministisches Furioso. Er hat bislang noch keinen Schweizer Verleiher, der ihn hierzulande in die Kinos bringen würde. Der Film hätte zweifellos einen verdient – und ein besseres Filmplakat gleich dazu.