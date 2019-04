Er hat nukleare Angriffe vereitelt, unzählige Killer gefasst und eigenhändig das britische Wirtschaftssystem gerettet – doch dieses Mal ist selbst James Bond auf Hilfe angewiesen. 007-Darsteller Daniel Craig höchstpersönlich soll Phoebe Waller-Bridge darum gebeten haben, das Drehbuch des neuen Bond-Films zu überarbeiten. Die ursprüngliche Fassung, aus der Feder von Oscar-Gewinner Danny Boyle («Slumdog Millionaire») und John Hodge, hatte ihn überhaupt nicht zufriedengestellt. Boyle und Hodge wurden gefeuert und zunächst durch das eingespielte Bond-Autorenduo Neil Purvis und Robert Wade ersetzt. Doch Craig muss sich für seinen letzten Auftritt als 007 offenbar mehr gewünscht haben. Mehr Ideen vielleicht, mehr Überraschungen – oder ganz einfach mehr Pfiff.

Phoebe Waller-Bridge ist genau die Frau dafür. Die 33-jährige Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin aus London wird derzeit als aufregendste neue Stimme in der britischen Film- und Fernsehbranche gefeiert. Grund dafür sind ihre beiden Fernsehserien «Fleabag» und «Killing Eve», die derzeit auf BBC respektive Amazon Prime Video laufen. Ihre Markenzeichen: spitzzüngige Dialoge, komplexe Frauenfiguren und stinkfreche Überraschungen. Also alles, wofür Kino-Veteran James Bond nicht steht.

Unerhört und unglaublich lustig

Waller-Bridge hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Sehgewohnheiten ihres Publikums herauszufordern. In «Fleabag» spielt sie eine ziemlich unsympathische junge Frau, die sich durchs Londoner Nachtleben schläft und regelmässig die vierte Wand durchbricht. Das heisst, sie blickt direkt in die Kamera und teilt dem Fernsehpublikum ihre Gedanken mit. «Wir sind so standardmässig am Rammeln, als er sich plötzlich meinem Arschloch nähert», erzählt sie uns in der ersten Szene der Serie, mitten während eines One-Night-Stand. «Aber ich bin betrunken, und er ist extra hergekommen ...» Die Beiden begeben sich ins Bett, Waller-Bridge spricht immer noch direkt in die Kamera: «Er ist so aufgeregt. Als wir am nächsten Morgen aufwachen, flüstert er: ‹Das war unglaublich. Ich habe es noch mit keiner anderen Frau ... hintenrum geschafft.› Er streicht mir mit aufrichtigem Dank durchs Haar. Das ist irgendwie rührend. Nachdem er gegangen ist, frage ich mich den ganzen Tag: Habe ich etwa ein riesiges Arschloch?» Die Szene ist unerhört und unglaublich lustig, wie alles in «Fleabag».