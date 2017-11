Das Kinowochenende in der Deutschschweiz ist im Vergleich zur Vorwoche um rund 25'000 Eintritte eingebrochen. Unter diesen misslichen Umständen konnte "Murder On The Orient Express" mit seinen 20'660 Eintritten den Spitzenplatz locker behaupten. "Paddington 2" wollten 12'222 Kinogänger sehen, "Fack Ju Göhte 3" nur 10'917. Immerhin hat die deutsche Komödie nun die 200'000er-Marke mit einem Überschuss von fast 5000 Eintritten übersprungen.

Auch in der Westschweiz und im Tessin verzeichneten die Kinos einen markanten Besucherrückgang. In beiden Regionen fand der Actionfilm "Justice Leage" am meisten Zuspruch, in der Westschweiz vor "Happy Death Day" und im Tessin vor "The Nut Job 2".