Die Autogrammjäger werden langsam müde sein: Nach Schauspielstars wie Donald Sutherland, Kristen Stewart oder Javier Bardem begehen am vorletzten Festivaltag zwei weitere Stars den Grünen Teppich des ZFF. Der dänische Schauspieler Nicolaj Coster-Waldau besucht Zürich, um seinen neuen Film "Suicide Tourist" vorzustellen.

Die Australierin Cate Blanchett hat gleich zwei Gründe, in der Limmatstadt zu sein. Die 50-Jährige stellt ihren neuen Film "Where'd You Go, Bernadette" vor und nimmt anschliessend an der Award Night den "Golden Icon Award" entgegen. Dort werden auch die Preise für den besten Spielfilm, den besten Dokumentarfilm und den besten Fokus-Film des diesjährigen Wettbewerbs verliehen.