Gemäss den Richtlinien gebe es in der Academy keinen Platz für Menschen, "die ihren Status, ihre Macht oder ihren Einfluss auf eine Art und Weise missbrauchen, welche die Regeln des Anstands verletzen". Mitgliedern, die sich über die neuen Regeln hinwegsetzen, drohe der Ausschluss.

In einem Brief, der am Mittwoch gemeinsam mit dem neuen Verhaltenskodex an mehr als 8000 Mitglieder der Academy versandt wurde, gab Akademie-Chefin Dawn Hudson zudem bekannt, dass eine Arbeitsgruppe derzeit an der Fertigstellung von Vorgehensweisen zur Prüfung von Anschuldigungen und etwaigem Fehlverhalten arbeite, um eine faire und rasche Behandlung der Fälle zu garantieren.