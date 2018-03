US-Schauspielerin Jane Fonda trug an ihrem weissen Kleid einen Anstecker von "Time's Up" (Die Zeit ist um) als Zeichen gegen Sexismus. Zu erwarten ist, dass diverse Stars zur Rolle der Frauen in Hollywood Stellung beziehen.

Topfavorit für die begehrtesten Filmpreise der Welt ist die Fantasy-Romanze "The Shape of Water", die für 13 Auszeichnungen nominiert ist. Sally Hawkins, die in dem Film eine stumme Putzfrau spielt, ist als beste Hauptdarstellerin nominiert, Guillermo del Toro für beste Regie.

Ferner gehören zum engeren Favoritenkreis der Kriegsfilm "Dunkirk" mit acht Nominierungen und die bitterböse Kleinstadtsatire "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" mit sieben Nominierungen.

Der Talkshow-Gastgeber Jimmy Kimmel moderiert die Preis-Gala zum zweiten Mal.