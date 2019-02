1. Kein Moderator, kein Problem?

Glenn Close («The Wife») war die Favoritin. Die Frau, die zwischen 1983 und 1989 fünf Mal für den Oscar nominiert war (aber nie gewann) und derzeit ein Karriere-Revival feiert, sollte endlich gewinnen. Doch die Auszeichnung für die beste Hauptdarstellerin ging an Olivia Colman für ihre Rolle als Königin Anne in «The Favourite». Die Britin war perplex: «Glenn, du bist mein Idol, so sollte das nicht passieren.» Doch passiert ist es. Verdientermassen! Colman hielt die beste, lustigste und emotionalste Rede des Abends und widmete den Preis schliesslich ihren Kindern zuhause in London: «Seid ihr noch wach? Ich hoffe es! Denn das passiert nur einmal.»

Da steht der ganze Saal und applaudiert: Der afroamerikanische Regieveteran Spike Lee gewinnt für sein Drehbuch zum Rassismusdrama «BlacKkKlansman» endlich seinen ersten Oscar. Lee gab sich auf der Bühne politisch und feurig wie immer: «Die Präsidentschaftswahl 2020 kommt immer näher. Let’s all do the right thing!» Mit Regina King (für «if Beale Street Could Talk») und Mahershala Ali («Green Book») gingen auch zwei der vier Darsteller-Oscars an Afroamerikaner. Und der Superheldenfilm «Black Panther» reüssierte in drei Kategorien: beste Kostüme, bestes Produktionsdesign und bester Soundtrack.

6. Cuarón holt drei Oscars - aber nicht den wichtigsten