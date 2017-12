Die Kinder gehen ruppig miteinander um: Ein Mädchen wird etwa mit einer Kanone durchs Zirkuszelt geschossen. War Ihnen von Anfang an klar, wie hoch der Anteil an krudem Slapstick und an Holzhammerhumor in diesem Film sein würde?

Sagen wir’s so: Der Film ist in erster Linie für Kinder gemacht. Die Kids sollen sich im Kino bei «Papa Moll» so richtig amüsieren, und dazu gehören halt auch ein paar visuelle Gags, wie man sie aus Trickfilmen kennt. Das hat für mich nichts mit Holzhammerhumor zu tun. Wir haben aber gleichzeitig auch versucht, den Film für Erwachsene interessant zu machen: Wie etwa Papa Moll das Hüten der wilden Kinder und das Chaos am Arbeitsplatz unter einen Hut bringen muss, ohne dass ihm jemand hilft – das dürfte einigen Eltern bekannt vorkommen.

Sprechen wir von Ihrer Filmmaske, Wie geht man an eine Rolle heran, wenn man weiss, dass man völlig dahinter verschwinden wird?

Das ist eine grosse Herausforderung, und auch eine Lust! Ich habe mich von Anfang sehr auf diese Rolle gefreut. Aber die Frage war natürlich: Wie bringen wir diesen Papa Moll von der zweiten in die dritte Dimension? Wie verändern wir mein Aussehen? Da mussten wir lange tüfteln, bis wir wussten: Das ist er jetzt endlich, unser Papa Moll.