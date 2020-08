Programm des 77. Filmfestivals von Venedig komplett

Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, werden neben den bislang bekannten Filmen auch der US-Streifen "Run Hide Fight" und der italienische Kurzfilm "Fiori, Fiori, Fiori!" gezeigt.

Schon Ende Juli hatten die Veranstalter die 18 Werke im Rennen um den Goldenen Löwen präsentiert; Präsidentin der Jury beim 77. Internationalen Filmfestival vom 2. bis 12. September ist die australische Schauspielerin Cate Blanchett (51).

In "Fiori, Fiori, Fiori!" zeigt Filmemacher Luca Guadagnino, wie seine ehemaligen Jugendfreunde in Sizilien mit der Corona-Pandemie umgegangen sind. In "Run Hide Fight" von Regisseur und Drehbuchautor Kyle Rankin geht es um eine junge Frau, die in eine Geiselnahme in einer amerikanischen Schule gerät. Neben den 18 Filmen im Wettbewerb stehen damit 24 Werke ausser Konkurrenz auf dem Programm.