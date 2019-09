In der Westschweiz wurden für "Ad Astra" nur gerade 6475 Eintrittskarten verkauft, was dem Weltraumdrama mit Bratt Pitt und Tommy Lee Jones gleichwohl Platz 1 bescherte. Zweiter wurde "It Chapter 2" und dritter Woody Allens "A Rainy Day In New York".

Im Tessin hielt sich "The Lion King" an der Spitze vor "Once Upon A Time ... In Hollywood" und "It Chapter 2".