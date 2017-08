Der 41-jährige Thurgauer Reto Scherrer moderiert seinen ersten Samschtig-Jass und löst damit Monika Fasnacht ab. Zu Gast in der Sendung in der Himmapan Lodge des Kinderzoos Rapperswil ist kein geringerer als Jürg Randegger. Das Cabaret-Rotstift-Mitglied moderierte den «Samschtig-Jass» selbst von 1975 bis 1999, also fast 25 Jahre lang.

Der 41-jährige Thurgauer Reto Scherrer ist seit 2005 Aussenreporter des «Donnschtig-Jass». Bei der letzten Sendung dieses Sommers in Bürglen letzte Woche überraschte Moderator Roman Kirchsperger seinen Kompagnon, indem er ihm den Platz für die vierte Runde im Jasszelt räumte. Prompt passierte Ungewöhnliches: Die Jasser aus Klingnau AG, noch in Rücklage, konnten ihre Gegner aus Signau BE überflügeln, so dass sie die Gastgeber des ersten Donnschtig-Jass im nächsten Jahr, am 5. Juli 2018 sein werden.

Der Samschtig-Jass wartet mit einer weiteren Neuerung auf: Die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort haben nun die Möglichkeit, selbst in der Sendung mitzujassen und sogar Jasskönig zu werden.

Kirchsperger wird auch in Zukunft nicht auf Scherrer als Co-Moderator des Donnschtig-Jass verzichten müssen. Diesen Job wird der Thurgauer ebenso weiterführen wie die Co-Moderation von "Kirchspergers Jass-Show".

Scherrer arbeitet seit mehreren Jahren in der Unterhaltungsabteilung von SRF als Redaktor und moderiert seit 2007 bei Radio SRF 1. (pz)