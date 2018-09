Kilchsperger moderiert bei Teleclub die "Champions League"-Sendungen im Studio – womit sein lang gehegter Wunsch nach einer Rückkehr zum Fussball in Erfüllung geht. Beim letzten "Donnschtig-Jass" in Heiden AR lag sein Abschied bereits in der Luft. "And now, the End is near. And so I face the final curtain", sang Kilchsperger zu Beginn – es sind die ersten zwei Zeilen aus dem Abschiedssong "My Way", vielen bekannt durch Frank Sinatras Interpretation – und der Zeile: "I did it my way" ("Ich bin meinen Weg gegangen"). Es war eine unüberhörbare Anspielung auf seinen möglichen Abschied. Verabschiedet wurde aber einzig Jass-Schiedsrichter Dani Müller (56). "Ein bedrückender Moment für die Jassfamilie Schweiz", meinte Kilchsperger in der Live-Sendung.

Vielsagend waren auch Kikchspergers Worte zum Schluss der Sendung. Die Zuschauer solen Sorge haben zum Jassen, sagte er. Und: «Sie wissen ja – in jedem Abschied ist immer ein wenig Hoffnung auf ein Wiedersehen drin. " Die Hoffnung ist nun endgültig gestorben.

Der letzte "Donnschtig-Jass" mit Roman Kilchsperger – die zwei "My Way"-Zeilen singt er nach 2:30: