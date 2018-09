Unstimmigkeiten kein Grund

Zu Unstimmigkeiten hatten kritische Aussagen von Kilchsperger in der "Weltwoche" diesen Sommer geführt. «Ich wurde quasi eingeschläfert», sagte Kilchsperger. Er habe sich oft selbst zensieren müssen, um keine Probleme zu bekommen. «Bei jeder Sendung habe ich gewusst, wie weit ich gehen darf. Das sollte nicht sein.» Damit spielte er etwa auf eine Brustumfang-Frage in der Sendung "Top Secret" an den Sänger Peter Reber an. «Das war schon eine sexistische Frage, oder?», entgegnete dieser. Von SRF-Ombudsmann erhielt Kilchsperger daraufhin eine Rüge. Die Unstimmigkeiten sind laut Semeria kein Grund für die Trennung. Diese habe bereits sein Vorgänger mit Kilchsperger geklärt.

Kilchspergers moderiert bei Teleclub die "Champions League"-Sendungen im Studio – womit sein lang gehegter Wunsch nach einer Rückkehr zum Fussball in Erfüllung geht. Beim letzten "Donnschtig-Jass" in Heiden AR lag sein Abschied bereits in der Luft. "And now, the End is near. And so I face the final curtain", sang Kilchsperger zu Beginn – es sind die ersten zwei Zeilen aus dem Abschiedssong "My Way", vielen bekannt durch Frank Sinatras Interpretation – und der Zeile: "I did it my way" ("Ich bin meinen Weg gegangen"). Es war eine unüberhörbare Anspielung auf seinen möglichen Abschied. Verabschiedet wurde aber einzig Jass-Schiedsrichter Dani Müller (56). "Ein bedrückender Moment für die Jassfamilie Schweiz", meinte Kilchsperger in der Live-Sendung.

Der letzte "Donnschtig-Jass" mit Roman Kilchsperger – die zwei "My Way"-Zeilen singt er nach 2:30: