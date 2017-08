Auf ihn haben in Locarno alle gewartet: Adrien Brody, den Hollywoodstar, der immer aufs Ganze geht. Unvergessen, wie er einst 13 Kilo abnahm, um in Roman Polanskis Filmdrama «The Pianist» den KZ-Überlebenden Władysław Szpilman zu spielen. Für diese Rolle gewann Brody 2003, im Alter von 29 Jahren, den Oscar als bester Hauptdarsteller – als jüngster Mann überhaupt. Der gebürtige New Yorker mit den markanten Gesichtszügen besticht seither in den abwechslungsreichsten Rollen. Am Filmfestival in Locarno, wo der heute 44-Jährige mit einem Ehrenleoparden ausgezeichnet wurde, liess Brody seine bewegte Karriere Revue passieren.

Adrien Brody, Sie wuchsen in bescheidenen Verhältnissen auf, dann wurden Sie vor 15 Jahren mit «The Pianist» über Nacht weltberühmt. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Adrien Brody: Dieses Erlebnis hat mich verwandelt. Der Dreh mit Polanski kam für mich meinem ersten Schritt ins Mannesalter gleich. Dank der Demut, die mich dieser Film lehrte, konnte ich auf dem Boden bleiben, als ich für die Rolle den Oscar gewann und plötzlich so viele Türen aufgingen. Ich war bis zu dieser Zeit ein glückloser Schauspieler gewesen und lebte noch auf der Couch eines Freundes.

Stichwort glücklos: Terrence Malick hatte Sie 1998 für eine Hauptrolle in seinem Kriegsfilm «The Thin Red Line» gecastet. Doch im fertigen Film waren Sie kaum noch zu sehen.

Das war schwierig zu verdauen. Malick hielt sich nicht an das Drehbuch und schnitt mich fast komplett raus. Dabei hatte ich mich für die Rolle komplett verausgabt. Wir Schauspieler lebten monatelang im Dschungel in einer Art Boot-Camp. Nach dem Filmstart dachte ich mir: So ergeht es wohl echten Soldaten, wenn sie nach Hause kommen. Niemand kann verstehen, welche Opfer sie erbracht haben. Als Schauspieler lernte ich so, mit Verlust umzugehen. Das half mir später, die Rolle in «The Pianist» besser zu verstehen.

Sie gelten als Schauspieler, der komplett in seine Rollen abtaucht. Worauf legen Sie am meisten Wert, wenn Sie einen Film drehen?

Mein Mantra lautet: Spiele so wenig wie möglich vor. Um spürbar zu machen, dass meine Filmfigur friert, muss auch ich frieren. Wenn meine Figur humpelt, lege ich mir Steine in den Schuh. Ich erinnere mich auch an eine Begegnung mit einem Obdachlosen, der kaum noch seine Hände bewegen konnte. Als ich dann in «The Pianist» Szpilmans physischen Zerfall darstellen musste, schränkte ich auf ähnliche Weise seine Fingerfertigkeit ein. Solche Nuancen machen eine Figur glaubwürdig.

Wie schwierig ist es, nach einem derart intensiven Dreh wieder zur Normalität überzugehen?

Das ist von Film zu Film anders. Nach «The Pianist» war ich ein Jahr lang depressiv. Die Rolle zehrte an mir. Ich tat mich schwer damit, Szpilmans inneren Kampf, seinen Seelenzustand einfach wieder abzustreifen. Ich musste damals auch einen persönlichen Verlust verdauen und fand lange keinen Trost.

Durch den Erfolg des Films wurde der Rummel um Ihre Person riesig. Vermissen Sie die Tage, als Sie noch unerkannt bleiben konnten?

Es ist einfach, nostalgisch zu sein und diese Zeit nur in einem positiven Licht zu sehen. Doch diese Anonymität war auch schmerzhaft. Ich musste 17 Jahre lang hart arbeiten, bis mir der Durchbruch gelang. Eigentlich vermisse ich nur eines: Menschen beobachten zu können, bevor sie mich beobachten. Für mich als Schauspieler war das früher das wichtige Werkzeug. Heute nutze ich vermehrt Youtube als Recherchemittel.

Sie überraschen oft mit Ihrer Rollenwahl. Zuletzt spielten Sie im chinesischen Actionfilm «Dragon Blade». Wie kam es dazu?

Einer der grössten Vorzüge meines Berufs ist es, an exotische Drehorte reisen zu können. In China findet momentan ein Boom statt, den ich sehr aufregend finde. Dort werden links und rechts neue Kinos gebaut, denn die Chinesen wollen Filme noch auf der Grossleinwand sehen. In den USA dagegen wandern viele Zuschauer zu Streaminganbietern wie Netflix ab.

Reizt Sie das nicht? Sie haben vor drei Jahren mit der Serie «Houdini» ja bereits einen ersten Schritt vom Kino- ins Fernsehgeschäft gewagt.

Früher war es noch verpönt, wenn Kinodarsteller zum Fernsehen wechselten. Doch dieses Stigma existiert heute zum Glück nicht mehr. Eine gut erzählte Serie kann dir enorm viel Platz zugestehen, um deine Rolle weiterzuentwickeln. Für einen Schauspieler ist das extrem reizvoll. Der Nachteil ist das lange Commitment. Ich bin zwar offen für TV-Rollen, habe aber noch keine gefunden, zu der ich mich für fünf bis sieben Jahre verpflichten würde.