Müller geht davon aus, dass mit Abderhalden eine neue Dynamik in die Jass-Sendung komme. «Im kommenden Jass-Sommer werde ich beim 'Donnschtig-Jass' zusammen mit Roman nochmals so richtig Gas geben», verspricht er nichtsdestotrotz.

Der Startschuss für den "Donnschtig-Jass"-Sommer fällt in historischen Städtchen Klingnau im Aargau, das zwischen malerischen Rebbergen und dem Naturschutzparadies des Klingnauer Stausees liegt. (pz)

Die Daten zu den nächsten Jass-Sendungen:

«Samschtig-Jass»: Aufzeichnung in Sumiswald BE am Freitag und Samstag, 20. und 21. April 2018

«Donnschtig-Jass»: ab Donnerstag, 5. Juli 2018, mit Schiedsrichter Dani Müller

«Samschtig-Jass»: ab Samstag, 25. August 2018, mit Schiedsrichter Jörg Abderhalden