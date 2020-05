Sommer bedeutet in der Regel Kinoflaute – doch das könnte dieses Jahr aufgrund des Coronavirus anders sein

Für die Kinos ist die Situation nach wie vor sehr unsicher. «Wir arbeiten mit Hochdruck an einem Schutzkonzept für die Kinosäle, das wir rechtzeitig an unsere Mitglieder schicken werden», sagt René Gerber, Generalsekretär von Pro Cinema. Der Dachverband der Schweizer Kino- und Filmverleihunternehmen entwickelt die Sicherheitsregelungen in Absprache mit den zuständigen Behörden. Dass diese schon nächste Woche an die Kinos kommuniziert werden können, dahinter steht ein grosses Fragezeichen. Dabei rechnet der Branchenverband selber für den Neustart mit einer Vorlaufzeit von vier bis sechs Wochen.

Und dann taucht es doch noch auf, das Kino. Zwar nicht an der Medienkonferenz des Bundesrates vom 29. April, aber gleichentags in einer Grafik, zusammen mit dem Theater: voraussichtliche Öffnung am 8. Juni. Darüber, ob die Kinos dann tatsächlich wieder öffnen dürfen, wie im provisorischen Ausstiegsfahrplan vom 29. April vorgesehen, wird der Bundesrat aber erst am 27. Mai abschliessend entscheiden.

«Aber natürlich freuen wir uns auf die Wiedereröffnung. Ob wir jedoch schon am 8. Juni parat sein werden, wissen wir nicht.» Die schlimmste aller Befürchtungen: Das Kino wieder schliessen zu müssen. Auch bei Frank Braun von der Zürcher Neugass Kino AG, welche die Kinos Riffraff und Houdini in Zürich sowie das Bourbaki in Luzern betreibt, scheint Unsicherheit durch:

Sommer ist Ferienzeit und bedeutet in der Regel Kinoflaute. Zudem machen Grossveranstaltungen in den Bereichen Sport und Musik den Kinos die Besucher abspenstig. Das ist dieses Jahr anders. Auch das Locarno Film Festival musste abgesagt werden. Trotzdem stehen nicht mehr Filme auf der Startliste. Gibt es überhaupt genügend Stoff für die vielen Leinwände?

In dieser Frage sind die Kinos von den Verleihern abhängig. Die wiederum davon, was die Nachbarländer machen, insbesondere Deutschland und Frankreich. Das neue Startdatum für den deutschen Spielfilm «Undine» von Christian Petzold, der 11. Juni, ist auch bereits wieder überholt. «‹Undine› wurde verschoben und wird neu mutmasslich am 9. Juli starten – aber auch dies unter Vorbehalt», sagt Marco Brazerol von der Filmcoopi Zürich. «Unser Neustart im Juni wird voraussichtlich ‹It Must Be Heaven› sein, den wir zurzeit für den 18. Juni angesetzt haben.» Mehr Klarheit betreffend Startdaten erhofft sich Brazerol in den nächsten zwei Wochen.

Was für neue Filme für den Sommer verfügbar sind, weiss noch niemand mit Sicherheit. Mit den ersten internationalen Blockbustern ist frühestens im Juli zu rechnen. So soll Christopher Nolans Spionage-Zeitreise-Actiondrama «Tenet» am 16. Juli in die Deutschschweizer Kinos kommen. Startdaten könnten aber weiterhin ändern, ergänzt Warner Bros. Schweiz. Das Gleiche gilt für Disney: Mit der Spielfilmversion von «Mulan» soll am 23. Juli der Coronaneustart in der Deutschschweiz lanciert werden.

Mit Sicherheit werden Filme erneut den Weg ins Kino finden, die vor der Schliessung am 16. März erst wenige Tage liefen, wie etwa «Mare» von Andrea Štaka oder «La vérité» von Hirokazu Kore-eda. Im Verlauf der nächsten Woche werden die Kinos eine «Corona-Restart-List» erhalten; eine Liste mit allen Filmen, die für eine Wiedereröffnung zur Verfügung stehen.