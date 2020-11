Streit in der Leitung und wieder Kino auf der Piazza Grande: In Locarno soll es nun dieser Mann richten

Spannung gestern im Kino GranRex von Locarno. Um Punkt 11 Uhr sass der neue künstlerische Leiter des Filmfestivals Locarno neben Präsident Marco Solari auf dem Podium – im karierten Blazer, mit Krawatte und markanter Brille. Der 55-jährige Italiener Giona Nazzaro tritt die Nachfolge der Französin Lili Hinstin an, mit der es in diesem September nach weniger als zwei Jahren zum Bruch gekommen war.

Der neue künstlerische Leiter tritt sein Amt am 1. Januar 2021 an. Er machte keinen Hehl daraus, dass er grossen Respekt vor der Aufgabe hat:

Nicht ganz unwichtig: Nazzaro ist in Zürich geboren und aufgewachsen. Sein Vater arbeitete als Ingenieur bei ABB. Er spricht daher Deutsch und Mundart – ein grosser Vorteil für ein Festival, das viele Deutschschweizer anzieht. Seit 1991 hatte kein künstlerischer Direktor in Locarno mehr eine Beziehung zur deutschen Sprache.

Tatsächlich erscheint Nazzaro wie geschaffen für den Job. Die Liste der Mandate ist lang: Er ist seit 2016 Leiter der Kritikerwoche des Internationalen Filmfestivals Venedig und gehört zur Auswahlkommission des Internationalen Filmfestivals Rotterdam. Von 2010 bis 2020 war er Programmer und Kurator für das Festival Visions du Réel in Nyon.

Er nehme diese Herausforderung mit Freude, aber auch mit etwas Angst und Demut an. Es gehe in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie darum, ein Auseinanderfallen der Gesellschaft in separierte Einheiten zu vermeiden, das gelte insbesondere auch für die Filmbranche.

Er werde alles daransetzen, das Gemeinschaftsgefühl zu verwirklichen, in deren Mitte die allabendlichen Vorführungen auf der Piazza Grande und der gemeinsame Austausch stünden. Natürlich müssten alle Initiativen im Rahmen der geltenden sanitären Bestimmungen durchgeführt werden.

Vorschusslorbeeren aus der Branche

In der Branche kommt die Ernennung Nazzaros gut an. Ivo Kummer, Filmchef beim Bundesamt für Kultur bezeichnet sie auf Anfrage als «sehr wichtigen Beitrag zur Filmkultur in unserem Land». Er stehe für das eigentliche Anliegen eines jeden Filmfestivals: die kritische Reflexion über den zeitgenössischen Film wie auch über unser Filmerbe.

Der von Solari genannte frühere Locarno-Direktor und jetzige künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, freut sich über die Ernennung seines Weggefährten. Chatrian und Nazzaro kennen sich seit 1993. Auf Anfrage schreibt Chatrian: