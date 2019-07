Für den Vorwochensieger "Spider-Man: Far From Home" interessierten sich gesamtschweizerisch gerade noch 11'500 Besucherinnen und Besucher. Die Comic-Verfilmung belegte in der Deutsch- und Westschweiz den zweiten, im Tessin nach wie vor den ersten Platz. "The Secret Life Of Pets 2" wurde in der deutschen Schweiz dritter. Auf diese Position schaffte es in der Romandie der Trickfilm "Toy Story 4".