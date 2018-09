Die Komödie "Blackkklansman" fiel in der Deutschschweiz auf den sechsten Platz zurück, während sie in der Westschweiz von Platz 2 auf Platz 1 vorrückte und den Hai-Streifen "The Meg" ablöste. Im Tessin hielt "Mamma Mia! Here We Go Again" die Spitze vor "Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation" und "Mission Impossible - Fallout".

"Mamma Mia! Here We Go Again", die Fortsetzung der Musicalverfilmung "Mamma Mia!", hält in der Deutschschweiz die unangefochtene Spitze bei den Gesamteintritten. 216'600 Kinogänger wollten den Film seit seinem Start am 19. Juli sehen.