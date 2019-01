"The Upside" mit Bryan Cranston und Kevin Hart spielte am Wochenende an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 19,6 Millionen Dollar ein und eroberte damit den ersten Platz, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete.

"Aquaman" musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Die Comicverfilmung mit Jason Momoa als Aquaman spielte rund 17,3 Millionen Dollar ein - hat aber weltweit insgesamt bereits mehr eine Milliarde Dollar eingebracht. Auf dem dritten Rang landete der Familienfilm "A Dog's Way Home" mit 11,3 Millionen Dollar.