«Venom», der Superschurke aus dem Weltall, hat am Wochenende am meisten Filmfans in die Deutschschweizer Kinos gelockt. Rund 25'000 waren es. Für das Superhelden-Epos «The Incredibles 2» griffen noch gut 20'000 ins Portemonnaie. Dritter wurde «A Star Is Born».