Verfilmung des Musicals «Cats» ab Weihnachten im Kino: Verstörend schöne Katzenwelt

Diese Tage nun kommt «Cats» ins Kino, eines der erfolgreichsten englischsprachigen Musicals. Es basiert auf einer populären Gedichtsammlung von T.S.Eliot («Old Possum’s Book of Practical Cats», 1939), die Andrew Lloyd Webber als Musical adaptierte. 1981 auf dem New London Theatre uraufgeführt, hat «Cats» einen Siegeszug um die ganze Welt angetreten: Inzwischen in 19 Sprachen übersetzt, haben 81 Millionen Zuschauer in 50 Ländern das Musical gesehen; auch die Schweiz wurde in den Neunzigern vom Cats-Fieber gepackt.

Im August 1991 eröffnete in einer umfunktionierten Fabrikhalle das Musical-Theater Zürich mit der Vorstellung von «Cats». In der Folge über 1000 Mal aufgeführt und von 1 Million Zuschauern gesehen, mauserte sich «Cats» zu einem der erfolgreichsten Musicals der Schweizer Theatergeschichte und löste in der Schweiz einen Musical-Boom aus. Während man in Zürich Jahr für Jahr eine neue Spielbewilligung einholen musste und der Antrag für den Umbau des Theaters 1994 nicht durchkam, wurde in Basel 1995 ein eigenes Musical-Theater eröffnet. Auf «Cats» folgten Musicals wie «Phantom of the Opera» und «Crazy For Your». Ende der Neunziger kühlte der Boom ab, seit der Jahrtausendwende tauchen Musicals («Grease», «Chicago», «Evita» u. a.) regulär im Programm verschiedener Häuser auf; in Zürich etwa im Theater 11. Auch «Cats» wird Ende 2020 in der Schweiz in der englischen Originalfassung wieder auf der Bühne zu sehen sein. (ig)

Dabei ist die Geschichte äusserst simpel: Einmal jährlich versammeln sich Londons Hinterhofkatzen, die sogenannten Jellicle Cats, in einem Theater. Hier besingt jede Katze in einem Lied ihr persönliches Schicksal. Die weise Katze Old Deuteronomy – in der Bühnenversion von einem Mann, in Tom Hoopers Film aber von Judi Dench gespielt – bestimmt in der Folge, wer in den Katzenhimmel aufsteigt und ein neues Leben geschenkt bekommt.

Gänsehaut-Moment mit «Memory», vorgetragen von Jennifer Hudson

Als Neuling zum ersten Mal dabei ist die vor kurzem von ihrer Besitzerin ausgesetzte weisse Katze Victoria. Weitere wichtige Rollen spielen: Der Tigerkater Munkustrap, der Victoria in den Kreis der Jellicles einführt, der grünäugige Bösewicht Macavity, der greise Theater­kater Gus (eine schöne Rolle für Ian McKellen) sowie der über magische Kräfte verfügende Mr. Mistoffelees.

Nicht zu vergessen natürlich Glamour-Katze Grizabella, die in die Jahre gekommen und etwas seltsam geworden von den anderen verstossen wird. Grizabella gehört der ohrwurmigste aller «Cats»-Songs, «Memory», den garantiert auch kennt, wer «Cats» nie gesehen hat. Von Jennifer Hudson gespielt und ­ergreifend gesungen, gehört Grizabella der grosse Gänsehaut-Moment von Hoopers Film: unmittelbar ans Herz und auf die Tränendrüsen gehen dieser Katzenjammer und die Sehnsucht nach den glamourös-­guten, vergangenen Zeiten.

Verstörende Verschmelzung von menschlichen und tierischen Körpern

Tatsächlich bewegt sich Hoopers «Cats», mit seinem von Marius de Vries («La La Land») swingend-jazzigen und mit einem Hauch von Pop exzellent arrangierten Soundtrack musikalisch auf höchstem Niveau. Ein einziger Song kommt in Film neu dazu, «Beautiful Ghosts». Er wird im Film von der als Balletttänzerin gefeierte Francesca Hayward in der Rolle Victorias gesungen und findet sich noch einmal im Abspann, hier kräftiger und intensiver interpretiert von Taylor Swift, die ihn auch komponierte. Musikalisch ist «Cats» für Liebhaber ein Muss.

Bleibt das Bildliche, und das ist gewöhnungsbedürftig. Denn was Hooper vorstellt, ist weder ein reiner Trickfilm, noch eine Theater-Verfilmung mit Menschen in Tierkostümen. Sondern eine Mischform, in der Mensch-­Katz-Hybriden sich in permanent verändernden filmischen Räumen bewegen. Das hat in den besten Momenten etwas Traumhaftes. Doch wenn die Kamera den Miezen aufs Fell rückt, die Mimik ihrer Menschengesichter vom Spiel der Katzenschwänze begleitet wird und ihre fellige Körper täuschend echt in menschliche übergehen, hat das etwas tief Verstörendes an sich.