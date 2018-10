Der Abspann läuft, wir atmen einmal ganz tief durch. Doch das Gefühl der inneren Leere bleibt. Selten hat ein Schweizer Film derart verstört. «Der Läufer» zeigt, wie aus einem vielversprechenden Schweizer Sportler ein Frauenmörder wird. Und zwar neunzig Minuten lang konsequent aus der Perspektive des Täters.

Der Film rollt den wahren Fall des Langstreckenläufers Mischa Ebner auf. Der «Mitternachts-Mörder», wie ihn Boulevard-Medien nannten, hatte 1998 den Frauenfelder Militärwettmarsch gewonnen. In der Nacht vom 1. August 2002 griff er in Bern zwei junge Frauen mit einem Messer an – eine von ihnen starb. Wie sich herausstellte, war Ebner für zahlreiche weitere Überfälle auf Frauen verantwortlich gewesen.

Die Rolle wird nun in «Der Läufer» vom zweifachen Schweizer Filmpreisgewinner Max Hubacher («Mario», «Der Verdingbub») gespielt. «Der Fall Mischa Ebner hat die Stadt in Angst und Schrecken versetzt», sagt der Darsteller, der in Bern aufgewachsen ist und damals neun Jahre alt war. «Meine Eltern machten sich Sorgen, weil meine Schwester und ich immer draussen am Spielen waren.»