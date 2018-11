Keine Spur von Schnee – doch kalt ist es trotzdem. Eiskalt. Ein bisschen liegt das am Wind, der an diesem Tag durch das jurassische Dorf Vendlincourt bläst. Viel mehr aber an der eisigen Stimme von Schauspielerin Sarah Spale. «Git’s Problem?», sagt sie, als sie eine aufgebrachte Gruppe von rund zwei Dutzend Männern konfrontiert. Der Satz klingt nicht wie eine Frage, sondern wie eine Ermahnung. Wir befinden uns in einer alten Sägerei, wo gerade eine Schlüsselszene aus der kommenden zweiten Staffel der SRF-Krimiserie «Wilder» gedreht wird. Spale schlüpft darin für einen brandneuen Fall erneut in die Rolle der Ermittlerin Rosa Wilder. Seit den Ereignissen in Staffel 1, als Rosa den rätselhaften Mord an einem befreundeten Künstler im verschneiten Bergdorf Oberwies aufklären musste, sind rund drei Jahre vergangen. Rosa ist gerade zurück aus den USA, wo sie sich zur Profilerin hat ausbilden lassen, wie uns die Darstellerin während einer Drehpause verrät. «Sie tritt nun viel selbstbewusster auf und hat ein bisschen das Gefühl, sie sei etwas Besonderes.» Als Rosa erstmals am Tatort ankomme, ignoriere sie die anderen Polizisten, sagt Spale. «Sie lebt ihre einzelgängerische Art jetzt noch stärker aus als zuvor. Denn sie glaubt, dass sie alles besser weiss.»

DNA-Test in einer alten Sägerei Dass das nicht allen passt, sehen wir im weiteren Verlauf der Szene, die während unseres Besuchs gedreht wird. Rosa ermittelt dieses Mal gleich in einem Dreifachmord, der sich kurz nach dem grossen Jubiläumsfest der alten Sägerei in unmittelbarer Nähe ereignet hat. Nun müssen sämtliche Mitarbeiter der Sägerei antraben, um für einen DNA-Test Speichelproben abzugeben. Einer von ihnen, gespielt von Pascal Ulli, schnauzt die Ermittlerin an: «Hie wärde ehrlichi, hart arbeitendi Lüt verdächtiget!» Die anderen Arbeiter pflichten ihm lauthals bei. «I versueche numme üssi Mitarbeiter z’schütze», sagt der Mann weiter, worauf Rosa Wilder entgegnet: «Und i wott de Fall löse.»

Darum ist «Wilder» so beliebt Die Erzählart: Ein Fall erstreckt sich über sechs fortlaufende Folgen. So wird eine ungeheure Spannung aufgebaut, die hohes Suchtpotenzial auslösen kann.

Die Darsteller: Sarah Spale und Marcus Signer spielen ihre Figuren samt Ecken und Kanten. Ihre Gesichter erzählen manchmal mehr als ihre Worte.

Die Atmosphäre: Die erste Staffel (November 2016) spielte in einem verschneiten Bergdorf. Die unterkühlte Atmosphäre erinnerte an die beliebten nordischen Krimis.

Der Stolz: Endlich eine Schweizer Serie auf internationalem Niveau! «Wilder» braucht den Vergleich mit Netflix und Co. nicht zu scheuen! (LOR)