Keine Spur von Schnee – doch kalt ist es trotzdem. Eiskalt. Ein bisschen liegt das am Wind, der an diesem Tag durch das jurassische Dorf Vendlincourt bläst. Viel mehr aber an der eisigen Stimme von Schauspielerin Sarah Spale.

«Git’s Problem?», sagt sie, als sie eine aufgebrachte Gruppe von rund zwei Dutzend Männern konfrontiert. Der Satz klingt nicht wie eine Frage, sondern wie eine Ermahnung.

Wir befinden uns in einer alten Sägerei, wo gerade eine Schlüsselszene aus der kommenden zweiten Staffel der SRF-Krimiserie «Wilder» gedreht wird. Spale schlüpft darin für einen brandneuen Fall erneut in die Rolle der Ermittlerin Rosa Wilder.

Seit den Ereignissen in Staffel 1, als Rosa den rätselhaften Mord an einem befreundeten Künstler im verschneiten Bergdorf Oberwies aufklären musste, sind rund drei Jahre vergangen. Rosa ist gerade zurück aus den USA, wo sie sich zur Profilerin hat ausbilden lassen, wie uns die Darstellerin während einer Drehpause verrät.

«Sie tritt nun viel selbstbewusster auf und hat ein bisschen das Gefühl, sie sei etwas Besonderes.» Als Rosa erstmals am Tatort ankomme, ignoriere sie die anderen Polizisten, sagt Spale. «Sie lebt ihre einzelgängerische Art jetzt noch stärker aus als zuvor. Denn sie glaubt, dass sie alles besser weiss.»