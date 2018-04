Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind selbstständig erwerbstätig und ein anständiger Bürger, doch dann widerfährt Ihnen ein Unrecht: Ihr Geschäft wird sabotiert und Sie verlieren Ihre Erwerbsgrundlage. Was tun Sie? «Ich gehe vor Gericht», würden Sie vielleicht erwidern. Aber was wäre, wenn Sie in einem autoritären und korrupten Staat leben? Wie weit sind Sie bereit, an Recht und Moral festzuhalten, wenn es ums nackte Überleben geht? Diese Frage muss sich der Fischzüchter Reza (Reza Akhlaghirad) in «A Man of Integrity» stellen, dem neuesten Film des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof.

Reza ist aus der korrupten Hauptstadt Teheran weggezogen und hat sich im Norden Irans niedergelassen. Mit seiner Familie führt er ein beschauliches Leben als Fischzüchter. Doch auch auf dem Land herrscht Korruption. Der «Betrieb», ein namenloses Grossunternehmen, zwingt die lokalen Bauern in ein Netz der Abhängigkeit. Er beansprucht Rezas Land, und plötzlich gerät der Fischzüchter in einen Strudel von Unrecht und Willkür. Zuerst versiegt die Wasserquelle zu seinen Teichen, dann landet Reza im Gefängnis, und schliesslich werden seine Fische vergiftet.

Er wehrt sich mit allen legalen Mitteln, doch es nützt nichts: Die Polizei, der Richter und der Bürgermeister werden alle vom «Betrieb» geschmiert. Reza befindet sich in einer ausweglosen Situation. Entweder spielt er ebenfalls nach den korrupten Regeln und wirft somit seine Prinzipien über Bord, oder er zieht mit seiner Familie weg.

«Trinkgeld» gehört zum Alltag

«Im Grunde geht es mir nicht darum, ein Schicksal zu erzählen, das exemplarisch ist für die Menschen in meinem Land. Vielmehr geht es mir darum, die Verbindung von Macht und Geld aufzuzeigen», sagte Regisseur Mohammad Rasoulof an der Premiere von «A Man of Integrity» am letztjährigen Filmfestival von Cannes. Rasoulof und seine Filmcrew setzen die Erzählung in ruhigen, beinahe dokumentarischen Bildern um und verzichten gänzlich auf Filmmusik.

Durch die naturalistischen Stilelemente kann sich der Zuschauer ganz auf das Geschehen einlassen, und die Kritik an der korrupten Gesellschaft Irans ertönt so umso lauter. Eine beklemmende Atmosphäre und ständige Ungewissheit durchziehen den Film und widerspiegeln eindrücklich das Leben innerhalb eines autoritären Staates.