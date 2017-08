Erst am Montag war in Florenz im Beisein mehrerer Stars ein Kulturzentrum zu Ehren Zeffirellis eingeweiht worden. In dem Zentrum wurde unter anderem Zeffirellis grosses Archiv untergebracht. Dieses besteht aus einer riesigen Bibliothek mit 10'000 Kunst-, Sach- und Belletristikbüchern, Videos, Bühnenbildern, Fotos und Zeichnungen, die Zeffirelli im Laufe seiner 70-jährigen Karriere gesammelt hat.