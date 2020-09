Filmfestival in Toronto: Kate Winslet und Anthony Hopkins geehrt

Das Filmfest ehrt mit dem Award herausragende Filmschaffende. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung in diesem Jahr online übertragen. Neben Winslet und Hopkins wurden Stars wie Jodie Foster und Olivia Colman mit Video-Botschaften eingeblendet.

Hopkins widmete seine Auszeichnung alle jenen, die auf der ganzen Welt an vorderster Front gegen das Virus kämpfen. "Diese Auszeichnung gehört Ihnen", sagte der 82-Jährige während seiner gefilmten Rede. Der britische Schauspieler ist beim TIFF mit "The Father" vertreten. Hopkins spielt im Drama von Regisseur Florian Zeller einen alternden, wohlhabenden Patriarchen, dessen fortschreitende Demenz die Beziehung zu seiner Tochter (Colman) zerrüttet.

Auch Winslet bedankte sich in ihrer Rede bei Ersthelfern und sprach Familien und Einzelpersonen, deren Leben durch die Corona-Krise verändert wurde, ihr Mitgefühl aus. Ihr Drama "Ammonite" hatte am Freitag beim TIFF Weltpremiere gefeiert. Winslet und Saoirse Ronan spielen im Film von Regisseur Francis Lee zwei Frauen, die sich in den 1840er Jahren im Südwesten Englands ineinander verlieben.

Chloé Zhao wurde bei der Verleihung mit dem TIFF Ebert Director Award für ihr Regiewerk ausgezeichnet. Die 38-jährige Regisseurin hatte erst am Wochenende bei den Internationalen Filmfestspielen Venedig für ihr US-Drama "Nomadland" den Goldenen Löwen für den besten Film erhalten.

Beim renommierten Filmfestival in Toronto sind in diesem Jahr 50 Beiträge in der Auswahl, die weitgehend Online oder in Auto-Kinos gezeigt werden. Am 20. September wird der vom Publikum gewählte Siegerfilm des Festivals bei einem Live-Screening verkündet.