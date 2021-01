Finde ich dank Apps, Experten und Punktsystemen den Wein, der mir gefällt?

Ist das Portemonnaie dicker, lässt man gerne auch Wein-Gurus entscheiden, die den Weinen Punkte geben: Robert Parker etwa, laut Homepage «The world’s most trusted authority in wine for over 30 years» (Die weltweit vertrauenswürdigste Autorität für Wein seit über 30 Jahren), James Suckling, Rene Gabriel oder ganze Institutionen wie der «Gambero Rosso» wetteifern, wer die Weine am besten klassifiziert. Schön und interessant: Aber was, wenn mir die vermeintlichen Super-Weine, die Gabriel oder Parker gefallen nicht munden?

Als ich vor einiger Zeit zu einem Abendessen einlud, zehn Leute am Tisch sassen, gab es zwei, etwa vierzig Franken teure Weine: Der eine hatte eine hässliche Etikette. Obwohl am Tisch durchaus auch Weinfreunde sassen, lachte man darüber und niemand wollte diesen tollen Bordeaux trinken.

Die Begebenheit zeigte, dass die Frage «Welchen Wein mag ich?» viele interessiert, aber kaum jemand sich damit ernsthaft beschäftigt. Hätte es die Gäste fernab des Preises und des Jahrgangs wirklich interessiert, hätten sie nachgefragt: Wie viel Merlot und wie viel Cabernet steckt in Flasche A, wie viel in Flasche B? Wie lange darf Wein A, wie lang muss Wein B eigentlich im Keller liegen? Und weitergedacht: Sie hätten die Daten – Trauben, Jahrgang, Herkunft, Reifung und Ähnliches – in eine kluge App, die noch zu erfinden ist, eingegeben und in Sekundenschnelle vor Augen gehabt, welchen der zwei Weine sie tatsächlich besser mögen.

Warum nicht einfach die Nase ins Glas halten?

Alles Makulatur, wenn man doch einfach die Nase ins Glas halten könnte? Eigentlich schon. Aber eben: Was tut man vor dem Weinregal, wo das Degustieren unmöglich ist, wir uns oft mit wenigen Angaben – «trocken», «süss und der Traubensorten – begnügen müssen? Noch ein Umstand macht Probleme – der Preis: Ob ein Wein 25 oder 125 Franken kostet, hat keinerlei Auswirkungen darauf, ob ihn jemand mag oder nicht.

Bei aller Verunsicherung über die Weinauswahl – oder positiv gesagt: Beim grossen Interesse an der Weinauswahl – ist es folgerichtig, konnten sich Spezialisten in Szene setzen und mit ihrem Wissen wahre Wein-Imperien aufbauen. Wir lassen uns durch Dritte die Frage nach dem passenden Wein für einen kleinen Aufpreis gerne abnehmen. Hat der Mensch keine Zeit, Dutzende Weingüter zu besuchen, Hunderte Weine zu degustieren, braucht er autoritäre Vorkoster.

Die einen, bereits Genannten, stehen mit ihren Punkteklassement mehrheitlich für teure Weine. Die anderen für ein buntes Allerlei: etwa die Weinkennerin Chandra Kurt oder der Weinhändler Philipp Schwander. Ihnen geht es ums Auffinden günstiger unbekannter Weine, die sich mit blumigen Worten und toller Marge verkaufen lassen. Vertrauen ist da wie dort alles.