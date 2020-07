Gitarrengott Peter Green hat seinen Trip beendet

Vor 50 Jahren wurde eines der dunkelsten und traurigsten Kapitel der Rock- und Popgeschichte geschrieben. Nacheinander starben Jimi Hendrix (am 18. September), Janis Joplin (am 4. Oktober) und Jim Morrison (3. Juli 1971) an den Folgen ihres Drogenmissbrauchs. Aber noch andere bedeutende Musiker wurden damals Opfer der Drogen. Syd Barrett von Pink Floyd war der eine, Peter Green von Fleetwood Mac der andere. Beide mussten ihre Bands verlassen und beide führten in der Folge ein Leben zwischen Genie und Wahnsinn. Barrett ist 2006 gestorben, Peter Green jetzt, am 25. Juli im Alter von 73 Jahren. Der Anti-Held unter den Gitarrenhelden Peter Green ist am 29. Oktober 1946 als Peter Allen Greenbaum in Grossbritannien geboren. Schon mit 10 begann er Gitarre zu spielen und hatte mit 15 seine ersten Auftritte. Doch zunächst begann der sensible Jüngling eine Lehre als Schlachter. Seine grosse Chance kam, als er, noch keine 20, sein Idol Eric Clapton bei John Mayalls Bluesbreakers ersetzen durfte. Als Clapton die Band Cream gründete, wurde Green festes Mitglied der Bluesbreakers. Sein Gitarrenspiel erschien zunächst wenig aufregend, weniger spektakulär als jenes von Virtuosen wie Hendrix oder Jeff Beck. Green spielte sogar noch langsamer als Mr. Slowhand Eric Clapton. Einen ersten Eindruck seines einzigartigen Stils lieferte er bei Mayall im Instrumental «Supernatural». Seine Kunst waren die feinsten dynamischen Nuancierungen und dezenten Schattierungen. Sein geschmackvolles Vibrato, das er scheinbar ewig nachklingen konnte und sein Gespür für den richtigen Ton im richtigen Moment. Peter Green war der Anti-Held unter den Gitarrenhelden und das Gegenteil vom selbstverliebten, eitlen Gitarrero.

Dazu kam ein unnachahmlicher, sofort identifizierbarer Ton, der darauf zurückzuführen ist, dass ein Tonabnehmer falsch eingesetzt wurde, was einen damals unbekannten, hohl klingenden Toneffekt erzeugte. «Peter Green ist der Einzige, bei dem ich kalten Schweiss bekomme. Er ist der Beste», sagte kein geringerer als B.B. King über den Gitarristen. 1967 gründete er mit Schlagzeuger Mick Fleetwood «Peter Green’s Fleetwood Mac», erreichte mit seinen Alben die obersten Chartsplätze und präsentierte sich mit Songs wie «Albatross», «Oh Well» und «Black Magic Woman» (dem späteren Welthit von Santana) auch als formidabler Songschreiber. In Grossbritannien wurde er inzwischen auf derselben Höhe wie Clapton und Beck gehandelt, doch verkraftet er den rasanten Aufstieg nicht. Der Medienrummel und die Mechanismen des Showbusiness verunsicherten den introvertierten, scheuen Musiker immer mehr. Sein wachsendes Unbehagen äusserte im Song "Man Of The World" in der Zeile «but I just wish that I’d never been born».