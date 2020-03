Gjon's Tears fährt für die Schweiz an den Eurovision Song Contest

(mg) Die Schweiz singt in Rotterdam Französisch. Gjon's Tears (bürgerlich: Gjon Muharremaj) wurde als Schweizer ESC-Vertretung ausgewählt und heute den Medien präsentiert. Der 21-Jährige aus Broc tritt mit dem Song «Répondez-moi» am Songcontest an.

Sein Herz schlage voll und ganz für die Musik, sagte er am Mittwoch in Zürich. Seine Eltern stammen aus Albanien und dem Kosovo. Gjon's Tears nahm bereits an mehreren Castingshows teil. So landete er als Zwölfjähriger auf dem dritten Platz bei «Die grössten Talente Albaniens» und auch bei «Die grössten Schweizer Talente» erreichte er das Halbfinale.