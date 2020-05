«Glamour, mon amour»: Wie ein Friedhofsbesuch die grösste Liebe der Schweiz zum Vorschein bringt

Ich frage mich gern: Was ist eigentlich die grösste Liebesgeschichte zwischen zwei Buchdeckeln? Im Film. Oder auch einfach der Schweiz. Und ich glaube, auf die letzte Frage habe ich eine vorläufige Antwort gefunden.

Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass die Liebe des legendären Schauspielerpaars Margrit Rainer und Inigo Gallo eine der innigsten und monumentalsten ist, die unser Land bis heute gesehen hat. Da finden sich Glück, Tragik, Liebe, Tod und Ewigkeit im Überfluss.

Wie ich darauf komme? Das war so: Es war ein Sonntag, mein Liebesleben und ich setzten uns aufs Velo und fuhren los, um zwei Friedhöfe zu besichtigen. Friedhöfe sind ja der Geheimtipp unter den Ausflugszielen. Nirgendwo findet man gepflegtere Anlagen, ältere Bäume und schönere Aussichten und eine spannendere Lektüre. Denn den Wegen zwischen den Grabdenkmälern zu folgen, ist, als würde man ein riesiges Buch über seine Stadt lesen.

Wir fuhren also raus aus der Stadt und den Berg hoch, wo die beiden Friedhöfe Rehalp und Enzenbühl nur durch eine Strasse getrennt sind. Rehalp erinnert mich ja immer an Real Madrid. Aber dies nur am Rande, wir besuchten dort vor allem das Grab von Bruno Ganz.

Enzenbühl ist die deutlich schönere Anlage, sie gleicht einem englischen Landschaftspark, Seerosen blühen auf einem Teich, als hätte sie ein japanischer Meister gemalt. In der Nähe des Eingangs findet sich das Grab von Margrit Rainer (1914–1982), Inigo Gallo (1932–2000) und Susanne Gallo-de Santi (1953–1984). Wir wussten, dass Rainer und Gallo lange ein Paar waren, doch was hatte es mit der anderen Frau auf sich?