Leihmutterschaft. Irgendwie, weiss man nicht so genau, was man darüber denken soll. Die Schweizer Bundesverfassung verbietet sie ausdrücklich. Wieso denn? Ist Leihmutterschaft unnatürlich? Eine gespendete Eizelle wird in vitro mit einem Spermium befruchtet und dann in der Gebärmutter einer Frau eingepflanzt, die vertraglich keinen Anspruch auf das Kind hat.

Ist Leihmutterschaft Ausbeutung des weiblichen Körpers? Wird eine Frau aus Indien, die die Schulkosten ihrer Kinder zahlen möchte und dafür neun Monate in einem Heim verbringen muss, zu einem lebendigen Brutkasten reduziert? Und tönt das nicht alles wie Prostitution?

Oder ist Leihmutterschaft ein Akt der Nächstenliebe gegenüber den Wunscheltern, die seit Jahren versuchen, ein Kind zu bekommen, der 45-jährigen Single-Frau, die weder besonders fruchtbar ist noch Chancen auf Adoption hat, dem schwulen Paar, dem jeglicher andere Weg in der Schweiz verboten ist?

Tatsächlich gibt es auch Frauen, die sich aus ganz altruistischen Gründen bei Leihmutterschaftsfirmen anmelden, um ein Kind für andere auszutragen. Oder ist es schlicht und einfach Arbeit, die wie jede andere ein faires Entgelt verdient?

Empathie durch Intimität

Diesen Fragen sind die Regisseurin Sophia Stepf und ihre vier Schauspielerinnen und Schauspieler nachgegangen. In Indien, Amerika, der Ukraine und in Deutschland interviewten sie zahlreiche Leihmütter, Ärzte, Wunscheltern und Wissenschaftler. Daraus entwickelte sie das Stück «Global Belly», eine Produktion der Theaterkompagnie Flinn Works, die seit 2007 regelmässig Produktionen über die Globalisierung kreiert.

Von wortwörtlichem Theater ist nicht ganz zu reden: «Global Belly» beginnt mit einem schwer verständlichen, mehrsprachigen Dialog zwischen einem unbenannten Elternteil und seinem Wunschkind. Gleichzeitig werden Gesetze, die sich gegen die Leihmutterschaft aussprechen, auf einem Bildschirm in der Bühnenmitte eingeblendet.

Wird der Scheinwerfer endlich einmal eingeschaltet, beginnen die vier Schauspielerinnen und Schauspieler eine mechanische Choreografie. Die drei verschiedenen Leihmutterschaftsfirmen aus Indien, Amerika und der Ukraine werben alle um einen potenziellen Klienten.

Doch nicht nur ihn sprechen sie an, auch das Publikum selbst. Direkter Blickkontakt ist bei dieser kleinen Kreisbühne, um die das Publikum sitzt, nicht zu vermeiden. Als die Zuschauer jedoch gebeten werden, aufzustehen und sich auf Stühlen hinter den vier Holzwänden zu setzen, werden sie komplett in diese moralisch graue Welt getaucht. Sie sind nun auch Akteure.

«Leider bist du nicht schwanger geworden, das heisst, du bekommst kein Geld. Aber ist OK, wir versuchen’s einfach nächsten Monat nochmals»: Solche Sätze können einem Besucher von «Global Belly» durchaus gesagt werden. Oder er wird Teil eines Familienessens, wo sein schwuler Sohn und dessen Partner voller Freude verkünden, dass sie eine Leihmutter in Amerika gefunden haben.

Durch die äusserst intime Situation wird der Zuschauer wie bei wenig anderen Theatererlebnissen mit der persönlichen Situation der Beteiligten konfrontiert. Schwarz-Weiss-Denker sind hier fehl am Platz.

«Global Belly» Theater Tuchlaube. Noch bis 4. November.