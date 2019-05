Kündigt das Lucerne Festival als international renommiertes und grösstes Schweizer Klassikfestival eine neue strategische Ausrichtung an, läuten nicht unbedingt die Alarmglocken. Man konnte spekulieren, ob damit eine zeitliche und örtliche Ausdehnung der Aktivitäten gemeint war. Das legten die künftig vom Festival programmierten Konzerte in der neuen Konzerthalle in Andermatt nahe, die im Juni von den Berliner Philharmonikern eröffnet wird.

Gemessen an solchen Erwartungen, wirkten die vorgestellten Pläne wie eine Bombe. Denn das Lucerne Festival wird sich künftig stärker auf das Sommerfestival fokussieren, dem es seinen internationalen Ruf verdankt. Im Gegenzug werden die beiden Nebenfestivals, das Oster- und das Piano-Festival im November eingestellt. Zwei Festivals weniger im KKL, die je eine Woche dauerten und je knapp 10 000 Besucher verzeichneten: Das bedeutet fraglos einen markanten Abbau. Dennoch ist die Neuorientierung nicht nur eine Sparübung. Denn an deren Stelle veranstaltet das Festival ab 2020 an zwei Wochenenden Konzerte im Frühling und Herbst.