Handicapierte auf die Bühne: Wie Minderheiten die Kulturwelt verändern

Eine Band aus Ghana im Musikclub des Dorfes zu hören, ist normal. Dass eine Migrantin aus Ghana in der Dorfmusik oder im Stadttheater mitspielt, ist dagegen nicht sehr üblich. Kinder aus Migrantenfamilien trifft man eher im Fussballverein. Das ist gut so!

Das war 1995. Die Candoco Dance Compagnie und ihre durch einen Sturz auf der Bühne querschnittgelähmte Mitbegründerin Celeste Dandeker, die sich nach Jahren – im Rollstuhl wieder auf die Bühne wagte. Mich begeisterte, welchen Bewegungsreichtum, welche Ausstrahlung sie im Rollstuhl erreichte, wie sie mit nicht behinderten Tänzern mal achtsam, mal aggressiv Gefühle auslotete. Grossartig, diese Professionalität! Beglückend, diese Energie auf der Bühne! Erschüttert hat mich der Abend nur wegen mir selber. Weil ich mich fragen musste: Warum reagierte ich im ersten Moment so blöd? Und warum gab es so etwas zuvor nicht?

Angesagt war ein Theater mit zeitgenössischem Tanz, damals in London. Als dann eine Frau im Rollstuhl auf die Bühne fuhr, war ich perplex. Eine behinderte Frau als Tänzerin! Eine Zumutung! Was soll das? Wie geht das?

In der Kulturpolitik ist das Thema «Kulturelle Teilhabe» dagegen das Wort der Stunde. Kein Kanton, keine Stadt, die es in ihren Leitbildern nicht propagiert. Beim Bund war es 2016 erstmals ein Schwerpunkt und wird in der «Kulturbotschaft 2021–2014», dem Bundes-Kulturbudget, weitergeführt. Die Begründung:

Der Begriff «Kulturelle Teilhabe» ist wahrlich nicht hübsch, die Sache aber wichtig – und passt zur Schweiz. Kultur für alle und von allen als staatliche Aufgabe zu definieren, entspricht einem urdemokratischen Denken. Bereits in der «Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte» von 1948 heisst es in Artikel 27: «Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich der Künste zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Wohltaten teilzuhaben.»

Wenn man zurückblickt, wird deutlich, welcher Sinnes- und Wertewandel schon stattgefunden hat. Kultur war einst sauber schubladisiert in elitär oder populär. E oder U. Ernst oder Unterhaltung. So war klar: Rock und Pop sind U, Comic war U, Krimis sowieso – und «Unterhosentheater» war pfui. Geld gab es für E. U musste sich selber finanzieren, V wie Volkskultur auch. So klar, so einfach – so einschränkend.

Wenn Teilhabe so wichtig ist, gibt es dafür sicher genug Kultursubventionen. Doch Absicht und Taten klaffen auseinander. Der Bund will in den nächsten vier Jahren 100000 Franken schweizweit für sein Label «Kultur inklusiv» investieren. Nicht gerade viel. Oft werden Finanzierungsgesuche für Multikultiprojekte an die sozialen oder pädagogischen Amtsstellen weitergeschoben – so dass manche zwischen Stuhl und Bank fallen. Noch.

Eintauchen Im Pool spielt ein klassisches Orchester, in der Küche kochen Migranten für alle, im Keller wird über Tantra diskutiert, in der Galerie werden Fotos gezeigt, in den Ateliers wird an alternativen Fussball-Panini-Bildern gewerkelt, im Garten gesetzt und geerntet und in der Beiz Bier getrunken. Alles an einem Abend, alles im Neubad. Das ehemalige Stadtluzerner Hallenbad hat sich zu einem Kultur-Hotspot entwickelt. Die 2013 gestartete Zwischennutzung − in absehbarer Zeit muss das Neubad einer Überbauung weichen − ist dabei vor allem in seiner Breite ein eigentlich fast schon unersetzbarer Player geworden.

Es findet fast alles seinen Platz, und durch seine zentrale Lage findet es auch viel Publikum. Ins Neubad kann man recht planlos gehen, im Idealfall stolpert man wie zufällig in eine kulturelle Veranstaltung. Nach dem dritten Bier ab an die Party im Keller, oder doch spontan ans Theater im Pool? Niederschwelliger kommt man in der Zentralschweiz bestimmt nirgends mit Kultur in Berührung. Nachmittags spielen Kinder auf dem Vorplatz, und am Abend wird an selber Stelle entschlossen diskutiert, geflirtet und getrunken.

Das Neubad ist auch Kino, Flohmarkt, Skibörse und Lesebühne. Auch für experimentelle Dinge. Wer will, erfährt Sachen, über die man sonst nichts erfahren hätte. Nächste Woche referiert beispielsweise die Klangforscherin Patricia Jäggi über «unsere Wahrnehmung und Deutung von Vogelgesängen». Daneben beehren namhafte Bands das Lokal. Eben erst spielten die deutschen The Notwist vor ausverkauftem Haus – es war ihr einziges Konzert in der Deutschschweiz. Bevor jetzt jemand Angst vor einer Überdosis Kultur hat: Es gibt Tage, da läuft im Neubad einfach nichts. Zu entdecken gibt es aber auch dann viel.

