Im Jubiläumstatort treffen erstmals Ermittler aus Dortmund und München zusammen

Erfolgreich Mühe gegeben haben sich die Macher dieser Jubiläumsfolge, Titel: «In der Familie». Thema: die Umtriebe der kalabresischen Mafia von Dortmund bis München. Man könne die kalabresische Mafia hinsichtlich ihres geschätzten Jahresumsatzes von 60 Milliarden mit einem Unternehmen wie Siemens vergleichen – das aber komplett ausserhalb der öffentlichen Wahrnehmung agiere, so Bernd Lange.

Was es heisst, in den Fängen dieser Mafia sein täglich Brot zu verdienen, das erzählt dieser «Tatort» um die Familie Modica, die in Dortmund eine Trattoria betreibt, die Umschlagplatz für Kokainlieferungen nach ganz Europa ist. Die Mutter will aussteigen (Antje Traue fesselt und fasziniert unaufdringlich), was in letzter Konsequenz zu Handlungen führt, die in ihrer Tragik aus diesem Krimi eine antike Tragödie machen. Regisseur Dominik Graf baut hier eine dynamische und überraschende Story zu grossem Kino aus, mit ganz grosser Treffsicherheit für die jeweils genau richtige Dosis an Gefühl.

Den Trailer finden Sie hier.