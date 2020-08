In Christopher Nolans Blockbuster «Tenet» wird die Welt in den zeitlichen Zangengriff genommen

Nolan ist schon fast besessen von der Zeit als physikalischer Grösse. Die Protagonisten in seinen Vorgängerfilmen «Inception» und «Interstellar» lebten in Zukunftswelten, die keine rein fiktiven Hirngespinste sind, sondern im Raum des Vorstellbaren. In «Tenet» spielt er den Gedanken durch, dass die Zeit umkehrbar ist. «Tenet» kann man auch rückwärts lesen, das macht den Filmtitel genial. Was vom Englischen ins Deutsche übersetzt «Grundsatz» heisst, ist gleichzeitig der Name einer Geheimorganisation, genauer der ultimativen Steigerung davon. Und genau dieses eine Wort bekommt der Protagonist mit auf den Weg, um zu verhindern, was in der Zukunft passiert. Es geht um Inversion (also um Umkehrung), nicht um Zeitreise.

Das Publikum ist immer auf dem Wissensstand des Protagonisten. Lektion eins: Mit einer invertierten Waffe schiessen. Lehre daraus: Du schiesst nicht, du fängst auf. Der wichtigste Rat: Meide dein Ich aus der Zukunft. Er – und wir – lernt, dass er aufhören muss, Zeit linear zu denken. Das ist der Grundsatz, basierend auf den Gesetzen der Physik. Weiter: Man kann nicht nur Gegenstände, sondern auch Menschen invertieren, und als solche an einen entscheidenden Punkt in der Vergangenheit zurückkehren, wo das andere Ich die Situation gerade erlebt wie zum ersten Mal. Vergangenheit und Zukunft existieren parallel. Alles klar?

Die Hauptfigur, gespielt von John David Washington, bleibt blass. Der Protagonist hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ein hohes Pflichtbewusstsein, aber wenig Charisma. Er ist wir. Wenn auch gewollt, liegt gerade darin das Problem: Als Zuschauer will man verstehen, weil man sich nicht mittendrin fühlt im Geschehen. Das ist anstrengend und erschwert die Identifikation. Man fiebert nicht wirklich mit, was auch daran liegt, dass die Motivation des Bösewichts, Kenneth Branagh als ukrainischer Waffenhändler, nicht wahnsinnig aufregend ist. Was bleibt, ist wenig Gefühl. Das war bei «Interstellar», wo die Liebe die Triebfeder der Protagonisten ist, ganz anders.

Spass macht Robert Pattinson als Sidekick: Schalk in den Augen, britische Coolness, undurchsichtig, um nicht zu sagen zwielichtig. Er ist der James Bond. «We live in a twilight world», wir leben in einer zwielichtigen Welt, lautet der Erkennungssatz für «Tenet»-Eingeweihte. Eine kleine, hübsche Reminiszenz an die Anfänge von Robert Pattinsons Schauspielkarriere?

Am besten schlägt man vor dem Kinobesuch im Lexikon nach

Es ist ein Zuviel an Erklärungen, das den Filmgenuss einschränkt und für Emotionen keine Zeit lässt. Die Idee, dass die Zeit umkehrbar ist, erweist sich in dieser Hinsicht als zu ambitiös. Wie Kameramann Hoyte van Hoytema, der seit «Interstellar» mit Christopher Nolan zusammenarbeitet, das Gefühl des «Invertiertseins» einfängt, ist schon cool – im Imax- und 70-mm-Format und unterstützt durch den auch ­physisch erlebbaren Soundtrack von Ludwig Göransson.

Es fühle sich an, wie gegen den Wind zu pissen, so die im Film benutzte Metapher. Aber die Bilder erzählen nie eine eigene Geschichte. Es ist eher so, als ob sie die Dialoge erklären müssten. Will man im Kino mehr fühlen – weniger auf emotionaler als auf Spektakel-Ebene –, statt hirnen, schlägt man vor dem Kinobesuch besser die Begriffe Inversion und Entropie in einem Wissenschaftslexikon nach.