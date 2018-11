Es soll immer noch Leute geben, die bezweifeln, dass wir je dort gewesen sind. Ein Mann auf dem Mond, das will nicht so recht in ihre Vorstellung passen. Ehrlicherweise muss man sagen, dass wohl tatsächlich eine ungeheure Vorstellungskraft nötig gewesen ist, um nur schon jene Mission zu wagen, die im berühmtesten Zitat des 20. Jahrhunderts gipfelte:

«Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit» – so gesprochen, natürlich, von US-Astronaut Neil Armstrong, als dieser am 20. Juli 1969 als erster Erdbewohner die Mondoberfläche betrat.

Der neue Kinofilm «First Man» erzählt nun von all den kleinen Schritten, die nötig waren, um diesen historischen Moment zu erreichen. Er beginnt 1961, als Neal Armstrong als Pilot einer Testrakete in der Mojave-Wüste notlanden muss, und zeigt in der Folge seinen Aufstieg zum Kommandanten der Apollo-11-Mission acht Jahre später.