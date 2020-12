In New York gestählt: Der Aargauer Saxofonist Christoph Huber

Als Sohn des bekannten Rupperswiler Pianisten Felix Huber wurden ihm und seiner singenden Schwester Corinne der Jazz in die Wiege gelegt. Sein Talent wurde früh erkannt, doch Christoph Huber liess sich Zeit. An der renommierten Jazzschmiede, dem Berklee College of Music in Boston, schloss er 2011 sein Studium ab, doch mit dem Jazz-Ausweis wollte er sich nicht zufriedengeben. «Ich wollte mein Instrument durch und durch beherrschen», sagt er und übte bis acht Stunden am Tag auf seinem Instrument. «Es war sehr intensiv», sagt er rückblickend, aber erst danach fühlte er sich bereit, um sich in New York, der Hauptstadt des Jazz, mit den Topcracks zu messen und zu bewähren.

Drei Jahre in New York unter Strom

In New York fand er schnell Anschluss, lebte in Uptown Manhattan, spielte in den ortsbekannten Jamclubs wie «Fat Cat» und «Smalls» und gab kleinere Konzerte. «Ich wollte spielen, spielen, spielen», sagt Huber. Hier in New York hat er 2012 mit New Yorker Musikern denn auch «Melode», seine erste CD unter seinem Namen, aufgenommen. Eine Art Demo-CD mit zeitgenössischem «Straight-ahead»-Jazz, der einen ersten Eindruck seines instrumentalen Potenzials gab.

New York ist eine harte Schule. Nur die Stärksten können bestehen. Huber hat es immerhin drei Jahre durchgehalten. Drei Jahre auf Achse, drei Jahre unter Strom, drei Jahre Unsicherheit. Er hat alles aufgesaugt und in sich brodeln lassen. «Es war eine einmalige Erfahrung, eine intensive Zeit, die ich nicht missen möchte», sagt er, «aber so richtig angekommen bin ich dort nicht.» Noch einmal, 2017, ging er für die Aufnahme seiner vierteiligen Suite «I Am Sound» (Siehe Youtube) mit den hochkarätigen Musikern Philip Dizack (Trompete) und Gilad Hekselmann (Gitarre) nach New York. Doch seit vier Jahren ist er zurück in der Schweiz.