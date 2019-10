Interview mit «Tatort"-Regisseur: «Zuletzt war es sehr emotional»

Der finale «Tatort» aus Luzern, «Der Elefant im Raum», wurde von Ihnen in Szene gesetzt. Haben Sie als gebürtiger Luzerner den Dreh genossen?

Tom Gerber: Sehr! Die Visualität der Stadt ist einfach grossartig. Aber auch die Zusammenarbeit mit der Stadt und der Polizei war genial. Diese Form von Offenheit und Hilfsbereitschaft hat uns enorm geholfen. Wir haben die kompletten fünf Drehwochen mit unserer Crew in Luzern verbracht, und so konnten auch Auswärtige ein bisschen Innerschweizer Luft schnuppern. Ich habe seit 20 Jahren nicht mehr so viel Zeit am Stück in Luzern verbracht und mich wieder neu in die Stadt verliebt.

Sie sind in Luzern aufgewachsen. Wie gut kennen Sie sich hier noch aus?

Vor 20 Jahren zog es mich zuerst an die Universität und dann an die Filmschule in Zürich. Ich komme aber häufig nach Luzern, meiner Mutter und meiner Schwester wegen. Ich bin am Stadtrand aufgewachsen und liebe noch immer den Meggerwald. Seit meiner Kindheit kraxle ich auch mindestens einmal im Jahr den Heitertannliweg auf den Pilatus hoch, das ist Pflicht!

Konnten Sie sich mit den Autoren zwecks Drehorten absprechen?

Die Autoren kennen die Stadt sehr gut. Viele Drehorte werden aber jeweils erst in der Vorproduktion festgelegt. Hier kommen dann professionelle Scouts zum Einsatz. Die Stadt Luzern hat hier viel ermöglicht und uns die Türen zu einigen Drehorten geöffnet. Etwa zur Wohnung von Kommissarin Liz Ritschard, die man in dieser letzten Folge zum ersten Mal überhaupt sieht.