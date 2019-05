«Schwachsinn», «Geld Verschwendung», «Ein fragwürdiger Anlass»! «Wer schaut den noch solchen unnützen Chabis?». Die Online-Kommentare zu unserer Vorschau zum diesjährigen Eurovision Song Contest in der letzten Woche waren vernichtend. Nach dem sensationellen 4. Platz von Luca Hänni in Tel Aviv hat der Wind in der Schweiz nun aber gedreht. Im Durchschnitt haben gemäss SRF über 660’000 Zuschauer (Marktanteil 50 Prozent) das Eurovisions-Finale gesehen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr mehr als eine Verdoppelung. Bei einem Marktanteil von 23,1 Prozent waren es damals 234›000 Zuschauer.

Bei Luca Hännis Performance haben sogar 912’000 Personen den Fernseher eingeschaltet. Das ist im Unterhaltungsbereich ein absoluter Spitzenwert. Zum Vergleich: Die beliebteste Unterhaltungs-Show 2018, die Auswanderer-«DOK»-Sendung «Auf und davon», erreichte 761’000, die Serie «Der Bestatter» 750›000 Zuschauer. Luca Hänni schlug aber auch Roger Federer. Nur 873›000 Personen schauten dem Tennis-Superstar zu, als er am Australian Open Anfang 2018 seinen 20. Grand Slam gewann.

«Neben Luca Hännis fantastischer Platzierung am ‹ESC’, freut uns das Interesse des Schweizer Publikums ganz besonders. Es zeigt uns, wie wichtig der grösste Musikwettbewerb der Welt für Schweizer Künstlerinnen und Künstler ist und bestätigt nicht zuletzt die tolle Leistung von Luca Hänni und der gesamten Delegation», sagt Reto Peritz, Bereichsleiter Show und Head of Delegation «ESC».

Das zweite Halbfinale vom Donnerstag, 16. Mai 2019, in welchem Luca Hänni erfolgreich um den Finaleinzug gekämpft hat, verfolgten durchschnittlich 422’000 Zuschauer (Marktanteil von 35,2 Prozent). Dies ist der höchste Wert für einen «ESC»-Halbfinal auf SRF zwei seit der Messumstellung im Jahr 2013. Die Spitze 652’000 Personen wurde während Hännis Auftritt erzielt.

Die neue Eurovisions-Euphorie schlug sich auch in den itunes-Charts nieder. Gleich vier Eurovisions-Songs waren am Wochenende in den Top 5 platziert.