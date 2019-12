«Juliet & Romeo» am Schauspielhaus Zürich: Die Liebe ist ein Feuer, das uns frisst

Die Gräber haben sich riesig in den Bühnenboden gefressen. Nur schmale Stege drumherum sind begehbar. Schon im Bühnenbild von Trajal Harrells Inszenierung «Juliet & Romeo» zeigt sich: Es geht nicht um die berühmteste Liebesgeschichte der Welt, es geht um den Tod. Um Trauer. Um Schmerz.

Seit dieser Spielzeit ist der US-amerikanische Choreograf Trajal Harrell fester Hausregisseur am Schauspielhaus Zürich. «Juliet & Romeo» ist nach «In the Mood for Frankie» seine zweite Arbeit am Schauspielhaus. Uraufgeführt wurde «Juliet & Romeo» 2017 an den Münchner Kammerspielen, mit fast derselben Besetzung hat Harrell den Abend nun für Zürich erarbeitet, am 17.Dezember war Premiere. Und in der kleinen Spielstätte im Schiffbau tanzen die Toten.

Geschlechter und Figuren verschwimmen

Trajal Harrell zeigt nicht die klassische Geschichte der beiden Teenager, die sich wegen des Hasses zwischen ihren Familien nicht lieben dürfen und daran zugrunde gehen. Kein Verona-Kitsch, keine narrative Erzählung, wenige Shakespeare-Zitate.