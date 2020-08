Klick für Klick durch die Geschichte der Fotografie

Zudem bietet die Suchsystematik über Textsuche und Schlagworte eine Vielzahl von Verknüpfungspunkten, die das Stöbern in der Sammlung ermöglichen. «Wir haben uns teils selbst in den Bildern verloren», schwärmt Martin. «Es macht einfach Spass, sie sich anzusehen.»

Die Herausforderung besteht darin, dass die Seite trotz hoher Datenmengen «performant» bleibt, Suchabfragen also schnell geladen werden. «Die Lösung ist, dass das System etwa beim Sichten von hochaufgelösten Daten punktuell schnell hochfährt, während es sonst schlummert», erklärt Martin.

«Die Bilder werden von der Sammlung Herzog in einer Datenbank inventarisiert, digitalisiert und verschlagwortet», erklärt Martin, der die Plattform entworfen hat. «Unsere Aufgabe ist es, diese Informationen so aufzubereiten, dass sie online abgerufen werden können.»

In der Ausstellung «The Incredible World of Photography» des Sammler-Ehepaares Ruth und Peter Herzog im Kunstmuseum Basel sind 400 Bilder physisch zu sehen – von insgesamt einer halben Million. Zur Eröffnung fand auch die Lancierung einer Online-Plattform statt, die immerhin bis zu 50’000 digitalisierte Bilder der Sammlung zur Verfügung stellt.

Die Anwendung richtet sich an zwei Zielgruppen: das Fachpublikum, das sich mit historischer Fotografie vertieft auseinandersetzt, und die breite Bevölkerung, die einen spielerischen Zugang sucht. «Was die physische Präsentation ihrer Bilder betrifft, so ist die Fotosammlung Herzog in ihren Möglichkeiten eingeschränkt», sagt Martin. Über die Plattform werde eine grössere Öffentlichkeit erreicht.

«Ausserdem schaffen wir das technologische Fundament, um auch anderes abzubilden: Wir könnten Millionen von Daten verschiedenster Museen bereitstellen.» Gerade für das Standortmarketing und Basels Renommee als Kulturstadt biete das einen unschätzbaren Vorteil.