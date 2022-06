Kunst 150 Jahre Mondrian: Eine Ausstellung in Basel zeigt den Künstler von einer unbekannten Seite Dank ihm gibt es Museumsmarketing. Die schwarzen Raster mit den Quadraten in Rot, Blau und Gelb dekorieren Uhren und Designer-Kleider. Eine Ausstellung in Basel geht zum 150. Geburtstag von Piet Mondrian an die Anfänge zurück.

So kennt man Mondrian: «Komposition mit Rot, Gelb, Blau und Schwarz» (1921). Kunstmuseum Den Haag

Zu Mondrian hören Sie am besten Jazz oder vielleicht einen Boogie-Woogie. Der niederländische Künstler soll wohl gerne einen Foxtrott aufs Parkett gelegt haben, einen Tanz, der wie seine berühmten Bilder keine Diagonalen kennt: Ein Schritt nach vorn, eine vertikale Linie. Ein Schritt zur Seite, eine horizontale Linie.

Piet Mondrians revolutionäre Werke, reduziert auf schwarze Linien und weisse, rote, blaue und gelbe Flächen, sind Ikonen, die weit über die Kunstgeschichte hinaus bekannt und längst zu Popkultur geworden sind. Yves Saint Laurent schneiderte nach ihrer Vorlage Haute Couture und liess sie über die Laufstege schweben – quasi die Geburtsstunde des modernen Museum-Marketings.

Und so, wie sich der Künstler vom Rhythmus und von der Musik inspirieren liess, inspirierte er wiederum Musikerinnen und Musiker. Das amerikanische Rockduo The White Stripes benannte ein Album nach der von Mondrian Mitbegründeten Strömung «De Stijl» und die Metal-Band Botch schimpft zweieinhalb Minuten lang lauthals «Mondrian Was a Liar». Worüber der Künstler die Welt belügt, verrät der Songtext jedoch nicht.

White Stripes - Weisse Streifen - finden sich im Namen der Band und auf den Bildern von Piet Mondrian. The White Stripes / Youtube

Zum 150. Geburtstag zu den Anfängen

Der im März 1872 bei Utrecht geborene Pieter Cornelius Mondrian kürzte für die Signatur auf seinen Bildern seinen Namen zu Piet Mondrian ab – einem Anagramm zu «I paint modern».

Eine Ausstellung in der Fondation Beyeler zeigt, dass dies zumindest nicht für seine Frühwerke gilt. Sie nimmt den 150. Geburtstag des Malers zum Anlass, ihn von einer Seite zu zeigen, die wenig bekannt ist. Zusammengetragen hat das Museum gemeinsam mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfahlen in Düsseldorf und dem Kunstmuseum in Den Haag rund 89 Werke, die den Ursprüngen des Malers nachgehen.

Mit einem Zeichenlehrer zum Vater und einem Amateurmaler zum Onkel kam der junge Piet Mondrian nicht um die Kunst herum. Später, zwischen 1892 und 1895, studierte er an der Reichsakademie für bildende Kunst in Amsterdam. In dieser Zeit entstand eines der frühesten Werke der Ausstellung. Wäre das Bild der «Frau mit Spindel» nicht signiert, würde man das Werk mit dieser wenig ausdrucksstarken Figur und diesem ungelenk verzerrten Tisch kaum einem der Pioniere der abstrakten Kunst zuschreiben. Ganz das Kind der Den Haager Schule, malte Piet Mondrian träge Flüsse, friedliche Windmühlen und Bäume oder die idyllischen Bauernhäuser.

Stimmte in der Fondation Beyeler zuletzt die amerikanische Malerin Georgia O’Keeffe auf den Frühling ein, kommt beim Anblick dieser malerischen Panoramen intuitiv Ferienlaune für eine Reise an die Nordsee auf.

Um irgendwo hinzukommen, muss man anfangen

Die Ausstellung verläuft nicht chronologisch. In jedem der neun Räume macht Kurator Ulf Küster einen neuen Vorschlag, wie man Mondrian verstehen könnte. Das erlaubt überraschende Bezüge. Kneift man die Augen wirklich fest zusammen, versucht man, den missglückten Tisch und die aufrechte Frau daran zu Flächen verschwimmen zu lassen, dann kommt der Bildausschnitt einer Komposition aus schwarzen Doppellinien, die rund 40 Jahre später entstanden ist, erstaunlich nahe.

Oder in Farben gedacht: Die Grundfarben, Gelb, Rot und Blau, mit denen Mondrian später seine Raster zieht, reichen ihm schon 1908, um seinen «Wald bei Oele» expressiv auf Leinwand zu bannen.

Solche Vergleiche sind vielleicht etwas suggestiv. Und doch passen sie zum Verständnis, das Mondrian von seinem Schaffen hatte. So einschneidend sein «Neoplastizismus» für die Entwicklung der abstrakten Kunst auch war, sah Mondrian darin weniger eine Revolution als vielmehr eine Evolution. Damit erklärt sich auch schon der Ausstellungstitel: «Mondrian Evolution».

Die weit geöffneten Pupillen zeigen, Piet Mondrian malte am liebsten in der Dämmerung. (Selbstporträt 1918) Getty

Irgendwo anfangen, muss jeder, der gross werden will. Frühwerke und Jugendsünden gibt es wohl in jedem Archiv, aber sie werden eben auch gerne unter den Teppich gekehrt. So soll ausgerechnet Gerhard Richter, der so radikal mit den eigenen Stilen bricht, frühe Kindheitszeichnungen nicht autorisiert haben sollen.

Was hätte man darin erkennen können? Dass auch ein Meister wie er nicht vom Himmel fällt? Dem zutiefst theosophischen Piet Mondrian jedenfalls gefiel der Begriff der «Evolution» gut genug für ein bedeutungsträchtiges Triptychon. Die blaue Figur, die sich einer schillernden Gottesweisheit entgegenreckt, sei wohl für alle, die Mondrian als «abstrakten Puristen» liebten, eine «Peinlichkeit», schreibt die – ebenfalls abstrakte –Künstlerin Bridget Riley im Katalog.

Der schönste Baum ist keiner mehr

Wie Mondrians Kunst wächst, neue Triebe ausstösst, eingeht, nur um wieder zu gedeihen, zeigen seine Bäume. Von der untergehenden Sonne angestrahlt, hebt sich, irgendwo zwischen 1908 und 1919 datiert, noch deutlich ein «roter Baum» («Abend») vom blauen Grund ab, und man kann sich gut vorstellen, dass Vincent van Goghs glühende Kornfelder nur wenige Meter dahinter liegen. Die Begegnung mit den Kubisten um 1911 in Paris liess ihn harte Kanten in seine nächsten Bäume schneiden. Das dichte Geäst löste er zunehmend vom verwurzelten Stamm, liess es zu rhythmischen Linien zerfliessen, bis der Baum nur noch Ahnung ist.

«Wir müssen durch die Natur hindurchsehen» erklärt Piet Mondrian in seinem Aufsatz «Natürliche und ab­strakte Realität». Seinen Zwiespalt zwischen diesen beiden Formen drückt der Künstler darin in einem Dialog aus. In der Ausstellung rezitiert ihn der künstlerisch ambitionierte Schauspieler Piet Mondrian im kurzen Film «Piet und Mondrian» vor einer sich ewig drehenden Windmühle.

Aus den aufgefächerten Schwingen einer Windmühle, so kann es sich Ausstellung-Kurator Ulf Küster gut vorstellen, habe sich Piet Mondrian womöglich sogar zu den rechtwinkligen Rasterkompositionen verleiten lassen. Und so blickt man beim Rundgang vom Raum mit den Mühlen auf ein aufs Eck gestelltes Netz aus «grauen Linien» (1918). Die Abstraktion war für den Künstler ein nie endender Prozess auf der Suche nach der absoluten Wahrheit und Schönheit.