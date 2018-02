«Als ich den Anruf über meine Auszeichnung als European Shooting Star erhielt, war mein erstes Gefühl Angst», sagt Wedler und lacht. «Oder besser gesagt: Ein inneres Beben. Mir ist klar, dass dieser Preis eine einmalige Chance ist. Und zwar eine, die man nutzen muss.»

Speed-Dating mit Castingagenten

Am Filmfestival in der deutschen Hauptstadt erhalten die Shooting Stars eine Plattform, um sich zu präsentieren, um mit wichtigen Leuten aus der Filmbranche Kontakte zu knüpfen. «Wir können an diesem grossen Treffen teilnehmen. Das ist wie Speed-Dating, einfach mit Castingagenten und Regisseuren.»

Ein paar Namen habe sie sich im Voraus gemerkt, erzählt Wedler, mehr Vorbereitung sei nicht nötig gewesen. «Ich finde es wichtig, dass man sich bei diesem Treffen nicht verstellt, dass man nichts aufsetzt.»

Als European Shooting Star tritt Luna Wedler in grosse Fussstapfen. Heutige Filmstars wie der Deutsche Daniel Brühl, James-Bond-Darsteller Daniel Craig und Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander haben mit diesem Preis einst ihre internationalen Schauspielkarrieren lanciert.

Wie geht die junge Schweizerin mit diesem Erfolgsdruck um? «Es gibt schon Momente, wo dieser Druck eine Krise bei mir auslöst», gibt Wedler zu. «Dann muss ich mich beruhigen – indem ich mir sage, dass ich aus einem bestimmten Grund an diesem Punkt bin, dass ich dafür etwas erreicht haben muss.»

Steckt Wedler ihre schauspielerischen Ziele nun höher? Allzu weit möchte sie nicht vorausblicken. «Grundsätzlich lebe ich im Jetzt. Ich will einfach machen, machen, machen.»

Aber sie hoffe natürlich schon, dass sich jetzt ein paar Türen öffnen.

Nur die Zuschauer fehlen

Einen Dämpfer gilt es für Wedler allerdings zu verarbeiten: Trotz der grossen Anerkennung und den vielen Preisen hat «Blue My Mind», der von einem 15-jährigen Mädchen in der Pubertätskrise erzählt, an den Schweizer Kinokassen nur wenige Tickets verkauft – etwas mehr als 3000.

«Das ist schade», kommentiert Wedler und mutmasst: «Ich glaube, dass gute Arthouse-Filme heute vielen Kinogängern zu anstrengend sind. Sie schauen dann lieber einen Blockbuster.»

Die 18-Jährige kann und will aber nicht nur Nischenfilme ­machen. Zurzeit steht sie in ­Berlin für «Das schönste Mädchen der Welt» vor der Kamera, eine romantische Liebesgeschichte.

Auszeichnungen wie der European Shooting Star könnten das fehlende Publikum zwar nicht aufwiegen, sagt die Darstellerin, aber sie würden Mut machen. So schnell wirft sie nichts aus der Bahn.

Luna Wedler hat den Mond schon immer im Namen getragen – nun reitet sie auf einer Sternschnuppe.