Maria Schneider kämpft gegen die Ausbeutung von Musikern – und ist die beste ihres Fachs

Google, heute einer der grössten Konzerne der Welt, war einst angetreten, um die Welt zu verbessern. «Don’t Be Evil», sei nicht böse, lautete 1998 das Motto der Firmengründer Larry Page und Sergei Brin, die in einer Garage die epochale Suchmaschine erfanden. Dort entwickelten sie gleichzeitig ein System, das Geld in ihre Kassen spülen sollte. Heute ist Google an der Börse weit über eine Billion Dollar wert.

Der Slogan «Don’t Be Evil» taucht auch auf der soeben erschienenen Doppel-CD der Grande Dame des Gross­orchestralen, der New Yorker Komponistin und Arrangeurin Maria Schneider, auf. Bei ihr schwingt allerdings ein bitterer Unterton mit. «Don’t Be Evil» ist ein Stück ihres Albums mit dem Titel «Data Lords».

Damit sind die Firmen gemeint, die alle unsere Daten ­besitzen und mit ihnen machen, was immer sie wollen, weil multinationale Konzerne in unserer national organisierten Welt schwer zu kontrollieren sind.

Für sich hat sie ein alternatives Geschäftsmodell entwickelt

Spotify ist ein etwas kleinerer Data Lord. Doch hat diese Zeitung unlängst aufgedeckt, wie das Streamingportal Musikerinnen und Musikern ihre Einnahmen vorenthält, die ihnen zusteht. Geld, das sie benötigen würden, um ihre Kunst weiterzuentwickeln. In den letzten Jahren hat sich Maria Schneider dem Kampf gegen diese Data Lords verschrieben und engagiert sich in Kommissionen, wo über Musikrechte verhandelt wird.