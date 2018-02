1997 kam Suters erster Roman "Small World" heraus und wurde ein durchschlagender Erfolg. Sein zweiter, "Die Gedächtnislagune", sei ihm aber dann "abverreckt" und zum Glück nicht gedruckt worden, gestand Suter später. Von den 14 bisher erschienenen Romanen - zehn grössere und vier etwas weniger anspruchsvolle aus der "Allmen"-Reihe - ist ihm keiner mehr "abverreckt", neun wurden verfilmt.

Daneben verfasste Suter vier Theaterstücke, mehrere Drehbücher, das erfolgreichste wohl für den Film "Giulias Verschwinden", der unter anderem den Publikumspreis in Locarno erhielt, dazu Songtexte für Stephan Eicher und ebenfalls mit ihm das Singspiel "Geri", nach den "Richtig leben mit Geri Weibel"-Kolumnen.

Mit Honig fängt man Bienen

Sein privates Glück fing sich Martin Suter in den 70er Jahren mit einem Topf Honig ein. Nachdem er mit 20 Jahren die Malerin Vivian Wild geheiratet und mit ihr unter anderem durch Afrika und Indien gereist war, lernte er seine jetzige Frau Margrith Nay kennen. Bei einem Besuch bei Freunden in Ibiza war er gebeten worden, Nay, die er nicht kannte, einen Topf Honig nach Basel mitzubringen.

Die Trennung von Vivian Suter erfolgte in Minne, seit den 80er Jahren wohnten Suter und seine zweite Frau während dem europäischen Winter in derselben guatemaltekischen Stadt Panajachel, wo auch seine Ex lebt. Den Sommer verbrachten die Suters auf Ibiza. Vor ein paar Jahren verlegten sie den Wohnsitz nach Zürich, um der Adoptivtochter Anna eine stressfreie Ausbildung zu ermöglichen.

Mit Anna zusammen hatten die Suters deren Bruder Antonio in Guatemala adoptiert. Doch 2009 erstickte der Bub an einem Bissen, der ihm in den falschen Hals geraten war. Es komme ihm vor, als habe er mit dem grossen Glück, das er erfahren durfte, den Zorn der Götter auf sich gezogen, sagte Suter damals.