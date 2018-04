Die Sanduhr, die im Café Brändli mit dem Schwarztee serviert wird, um zu messen, wie lange die Teeblätter ziehen, stellt er beiseite. «Das habe ich lieber im Gefühl.» So wie sich Hugentobler überhaupt am liebsten mit seinem Gefühl durchs Leben treiben zu lassen scheint. Er schwärmt, wo andere verunsichert wären: «Etwas vom Schönsten ist es, in einen Nachtbus zu steigen und am nächsten Morgen als komplett Fremder in einer komplett fremden Umgebung anzukommen.»

Die Eindrücke seiner Reisen notierte er in Tagebücher. Oft schrieb er tagelang über eine Busfahrt von wenigen Stunden. Heute, in seinem neuen Leben als «Familienvater» mit Wohnsitz im Aargau, vermisst er die Freiheit einer solch absoluten Fremdheit – auch weil sie in der heutigen Zeit kaum noch möglich ist. «Mit Google und Tripadvisor kann man sich im Voraus bestens informieren.» Wäre er heute noch auf Reisen, würde er diese Hilfsmittel nutzen. Aus Bequemlichkeit und weil er es sinnlos findet, Zuständen nachzutrauern, die es nicht mehr gibt.

«Mir war das zunächst peinlich»

Und dennoch: Einer wie er findet noch immer genug Ecken, wo er sich in eine völlig fremde Welt hineinbegeben kann und das geniesst. Denn davon leben seine Reportagen. Ob er mit dem Behindertentheater Hora nach Südkorea fährt, wie in seinem allerersten Auftrag. Ob er die Mönche im Männerkloster auf Berg Athos besucht oder in den Mikrokosmos eines türkischen Coiffeursalons in der Schweiz eintaucht.

Oder ob er bei den Recherchen für seinen Roman dem Abenteurer aus dem 19. Jahrhundert in den australischen Busch hinterherreist. Schon immer hätten ihm die Leute von ihren Eheschwierigkeiten, von der Zukunft ihrer Kinder, von ihren Sorgen und Ängsten erzählt. «Mir war das peinlich, bis ich verstand, was für ein Glück das ist.»

Bei den Aborigines lernte er «eine ältere Dame» vom Stamm der Martu kennen. Durch sie konnte er mit den Jägern und Sammlern mitziehen und miterleben, wie sie Kängurus jagen, zerlegen und zubereiten. Er erfuhr, dass sie sich die Geschichte eines weissen Mannes erzählen, der bei ihnen gelebt, sich eine Frau genommen und mit ihr eine Tochter gezeugt hatte.