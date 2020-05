Michael Jordan top, Michelle Obama flop: Unsere Rangliste der besten Filmporträts

10. Becoming (2020)

Was soll man von einer Doku halten, die ständig betont, wie grossartig ihre Protagonistin ist und noch dazu von der eigenen Firma für Netflix produziert wurde? Michelle Obamas hehre Ziele in Ehren, aber dieses «Porträt» ist nicht inspirierend, sondern PR. Alternativen: Spielfilm «Barry» über den Studenten Obama oder «American Factory».

Als der Rolling-Stones-Gitarrist in jungen Jahren auf den Spuren von Muddy Waters und Howlin’ Wolf nach Mississippi reiste, kannten seine Band alle, die heutigen Blueslegenden niemand. Der Dokfilm ist eine Hommage an Keith Richards’ Vorbilder und der Blick auf einen unverstellten Rock-’n’-Roller.

Quincy Jones assoziiert man mit Michael Jackson und «We are the World». In diesem Dokumentarfilm unter der Co-Regie seiner Tochter Rashida Jones sieht man, was Jones tatsächlich alles gemacht hat. Und staunt. Der Superproduzent ist erstaunlich bescheiden geblieben, gibt sich offen und warmherzig. Schon fast rührend.

5. What Happened, Miss Simone? (2015)