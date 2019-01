Morgen Samstag steht Michael von der Heide gemeinsam mit der Opernsängerin Noëmi Nadelmann auf der Bühne des Theaters Basel. Sie spielen gemeinsam mit dem Opernsänger Karl-Heinz Brandt die Hauptrollen in Friedrich Hollaenders «Spuk in der Villa Stern». Wir trafen den Chansonnier und Schauspieler zwischen zwei Proben in der Theaterkantine. Michael von der Heide, Sie singen in «Spuk in der Villa Stern» mit der Opernsängerin Noëmi Nadelmann. Nicht gerade Ihr Fach. Wie ist es, mit solchen Kolleginnen auf der Bühne zu stehen? Michael von der Heide: Das Witzige ist, dass die Chansons dieses Stücks ja aus meinem Fach kommen. Als ich angefragt wurde, wusste ich nicht, dass gerade zwei Opernsänger an meiner Seite spielen. Ich dachte eher an Leute aus dem Pop- oder Rockbereich. Aber ich stand in den Inszenierungen von Christoph Marthaler schon oft mit Opernsängern auf der Bühne. Mit Karl-Heinz Brandt hab ich auch schon zusammengearbeitet. In diesem Sinn ist das kein Novum für mich. Sie hatten 1996 hier in Basel Ihren ersten Theaterauftritt, in «Lina Böglis Reise» von Marthaler. Ich habe mir das damals weder gewünscht noch erhofft. Ich kam zum Theater wie die Jungfrau zum Kind, weil Marthaler mich angefragt hat. So ist das bis heute geblieben: Ich habe mich noch nie um eine Theaterrolle beworben. Ich bekomm Angebote und sage zu oder manchmal auch ab.

Aus der Zusammenarbeit mit Marthaler ist eine langjährige geworden. Sie wurden zum Familienmitglied. So kann man das sagen. Es gibt dort wie in einer richtigen Familie alles. Abtrünnige und Verstossene, solche, die man mehr sieht, solche, die man weniger sieht. Aber ich spreche eigentlich lieber von der Marthaler-Welt, statt -familie. Diese hat mich geprägt. Ich vertraue ihm total, wenn ich auf der Bühne stehe. Da gibt es keine grossen Fragen mehr. Ist das anderswo anders? Sicher gibt es ganz andere Theaterwelten. Nehmen Sie «Spuk in der Villa». Diese Arbeit ist genau das Gegenteil von Marthaler: schnell, laut, ein ganz anderer Humor. Nichtstun ist da nicht gefragt (lacht). In diesem Sinne hat mich Marthaler geprägt, er stand eben am Anfang. Auf Ihrem Tourplan überwiegen derzeit die Theaterauftritte. Ist das Theater wichtiger als die Musik geworden? Nein, gar nicht. Aber vergangenes und dieses Jahr hab ich schon viel Theater gemacht: «Cabaret» mit Dominik Flaschka in Zürich, mit «King Size» von Marthaler war ich in Israel, Chile und Brasilien, bald gehen wir nach China, eine kleine Welttournee.

Mittlerweile glaub ich aber auch, dass mein Publikum nicht jedes Jahr eine neue Platte von mir will. Michael von der Heide